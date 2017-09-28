業者攜手牙科醫師二度送愛進偏鄉　教導「愛牙四守則」

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）國內有口香糖業者的醫療團隊去年前進偏鄉小學提供口腔衛教與義診服務，共影響超過萬名偏鄉學童、教師、家長與兒童。牙科醫師則建議民眾不分老少把握「愛牙四守則」力行口腔保健，存牙本不嫌晚。

​根據醫勞盟統計，在台灣偏鄉，平均四千人才有一位牙醫 ，有些地方就診甚至需步行超過10公里，缺乏醫療資源與正確的口腔保健，讓偏鄉孩童的童年蛀上一片黑。箭牌公司2016年首度推廣「Extra®重拾笑容行動」獲得廣大迴響，今年號召民眾繼續熱情響應，前往超過10所偏鄉小學並支持更多口腔衛教與義診行動，維護偏鄉孩童口腔健康。

目前募款活動進入最後一週，26日由「兒牙學會」理事長李楊鈞醫師與「萬芳醫院牙科部」、「臺北醫學大學附設醫院牙科部」、「臺北醫學大學口腔衛生醫療服務隊」及瑪氏志工團隊搶先送愛進新北市櫻花藝術學校–「興華國小」。興華國小李連成校長特別感謝義診團隊為學童帶來口腔保健與衛教知識，期盼學童存好受用一生的牙本。

箭牌公司表示，即日起至10月3日止，民眾買一包Extra®無榶口香糖，Extra®就捐出1元

李楊鈞醫師籲民眾把握「愛牙四守則」

中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞醫師表示：「齲齒已經是兒童期最需重視的慢性疾病之一，『兒牙學會』希望幫助孩子培養正確的口腔保健觀念與習慣，學習妥善照護個人口腔健康、降低口腔疾病發生。關於口腔保健，李楊鈞醫師建議民眾把握「愛牙四守則」：定期進行口腔檢查、早晚使用含氟牙膏刷牙，每天使用牙線(棒)，吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水。即刻開始力行口腔保健，「存牙本」不嫌晚。

兒童福利聯盟文教基金會主任陳雅惠指出：「口腔健康的維護是孩子成長中非常重要的一環。然而在不少社工服務個案中發現，偏鄉因為醫療資源不足、家庭教養等問題，孩子很難好好維護口腔健康，更別提培養正確的刷牙方式與習慣。透過善心企業的資源挹注，我們希望一起幫助孩子導正口腔保健觀念，並及早發現口腔問題、學會妥善預防，好好保護一口需要使用一輩子的珍貴資產，展露健康自信笑容。」