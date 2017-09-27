新典範！水旱輪作 大湖草莓農首種薏苡

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 行政院農業委員會農糧署北區分署27日表示，為發展國產雜糧產業及推廣水旱輪作模式，協同苗栗區農業改良場、苗栗縣政府及大湖地區農會首次輔導農友於草莓採收後轉作薏苡。該分署有鑑於以往農友於草莓採收後均種植食用玉米、番茄、胡瓜等作物，因兩期作都是旱作，易好發病蟲害，不利於草莓田間管理。為建立良好水旱輪作模式，首次與大湖地區農會合作，於前一年草莓採收後，轉作薏苡，除可水旱輪作外，亦可增加國產雜糧面積，提高農友收益。

農糧署北區分署表示，全國草莓栽培面積約550公頃，其中苗栗縣約占500公頃，以大湖鄉栽培約375公頃居全國之冠，占全國總生產面積68%，是極具地方特色之作物，每年12月下旬至翌年3月中旬可親自到大湖享受採果樂趣。除此之外，大湖地區農會另開發草莓酒、草莓醋、草莓餅乾、草莓香腸、草莓冰淇淋、草莓果凍等多項創意加工品，深受國人喜愛。

北區分署說明，台灣每年自泰國進口薏苡約4,000餘公噸，國產薏苡年產量約300餘公噸，自給率不及10%，顯見國內需求量大，仍具推廣及發展空間，國產薏苡在採後加工過程，多半保留紅色麩皮，更具營養成分及膳食纖維，故又稱紅薏仁。由於薏苡較一般穀類富含脂質，採收後相對保存不易，因此國產雜糧極具新鮮、營養、在地生產之特色。

北區分署說，這次示範田採水田移植進行栽培，品種為台中3號，生長期約140天，預估乾穀產量每公頃2,200~2,500公斤，除取代原有食用玉米等旱作外，從育苗、移植至採收之栽培管理模式均和水稻相同，農友轉契作薏苡可駕輕就熟，也可領取轉契作補貼金每公頃45,000元，滿足國內市場需求，一舉數得。

農糧署北區分署分署長蘇宗振強調，水旱輪作是最好的耕作模式，這次示範田首次在大湖種植水田薏苡，並採合理化施肥及安全用藥管理，待採收後，再種植大湖最香甜的草莓，不僅病蟲害可減少，產量及品質也將提昇，提高農友收益，是水旱輪作成功的典範，將在大湖草莓區擴大推廣，並輔導有機及友善耕作，擴大生產面積。