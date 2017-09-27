賴清德：任何國家都應正視中華民國

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院長賴清德26日在立法院答詢時表示，自己是主張台灣獨立的政治工作者，成為台灣首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆，中國國台辦發言人馬曉光27日表示「台灣不是一個國家」，賴回應台灣已經是主權獨立國家，名字叫中華民國。

媒體報導，行政院長賴清德昨（26）日在立法院答詢時表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者。」，下午再補充說，他是「務實的台獨主義者」、「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」。賴成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣從不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。

賴清德27日中午主持「加速投資台灣專案會議」會後記者會，媒體詢問怎麼看馬曉光的談話？賴清德回應，「台灣是一個國家是事實」，國家的構成要素包括人民、土地跟主權，「台灣這個國家的名稱叫中華民國。」

賴清德說，「不管哪個角度看，都是主權獨立國家，任何國家都應該正視中華民國存在的事實」。

聯合報導，「美麗島電子報」董事長吳子嘉今天受訪表示，賴清德已明顯跨越兩岸關係的「紅線」，總統府與陸委會必須立刻澄清。賴清德若持續以此基調，再加上立委追問，恐怕將有更深沉的台獨論述出現，負面效應恐持續發酵。

吳子嘉認為賴清德「對兩岸關係的專業訓練非常不足」，未來需要努力的空間很大。吳建議，總統府與陸委會必須立刻澄清，兩岸事務不是行政院長的職權範圍，而是蔡英文總統的職權，應以蔡總統的說法為準。