跟著熊讚一同做篩檢領禮券 遠離乳癌和子宮頸癌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）北市府吉祥物熊讚和藝人Sandy今（27）日出席北市政府衛生局與台灣癌症基金會共同推動的「婦癌篩檢刮刮樂－開心篩‧粉樂送」活動，呼籲女性市民忙碌於家庭與工作，一定要重視健康，定期篩檢。活動已進入倒數最後1個月，提醒符合篩檢條件且還沒進行檢查的民眾，請把握機會並提醒身邊朋友相揪ㄧ起篩檢，有機會再獲得1萬元禮券。

北市衛生局黃世傑局長表示，根據衛生福利部最新發生率統計，103年北市乳癌及子宮頸癌發生率分別為女性癌症的第1名及第10名。而在今年與台灣癌症基金會共同推動的活動初步統計發現，3個月內乳癌篩檢共計3萬869位女性市民參加，子宮頸癌篩檢邀請2年以上未篩檢女性，共計2萬3,450位。其中子宮頸癌篩檢疑陽性個案共219位，疑陽比率0.93%，而乳癌篩檢發現共3,557位為疑陽性個案，疑陽比率達11.5%，顯示乳癌仍是女性頭號公敵。

台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師提醒女性，為防治女性癌症發生率第一的乳癌，務必要定期做乳房X光攝影檢查，透過統計顯示，早期治療則治癒率較高，早期發現早期治療，乳癌五年存活率可達90％以上，但未篩檢在後期發現（4期）僅剩下27.8％的五年存活率。

提醒設籍臺北市、年滿45歲到69歲、40-44歲二等親內(外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒)曾罹乳癌且105年迄今未接受過乳房X光攝影的女性，或年滿30至69歲且104年迄今尚未接受子宮頸抹片檢查之女性市民，即可攜帶健保卡至健保特約醫療院所完成女性癌症篩檢，請把握在106年10月31日前完成篩檢後還可獲得刮刮卡，讓您有機會抱回大獎1萬元禮券喔!