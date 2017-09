大熊貓數量提升 但棲地縮減反成「瀕危」風險

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 近10年中國境內大熊貓數量的增加使「世界自然保護聯盟」(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)將該物種級別調降為「易危」,但對研究人員來說這並非是值得慶賀的事。因為天然災害、竹林林地減少與觀光旅遊的開發都威脅到該物種的生態永續,反而提高分散於各山區大熊貓族群的「瀕危」風險。

根據世界自然保護聯盟於2016年9月宣布,大熊貓在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN Red List)的最新級別從「瀕危」下調為「易危」。這項調降級別是根據中國公布的全國調查數量所比較,從1985至1988年間成年熊貓的統計數從1,216隻,上升到2011至2014間公布的1,864隻,相比10年前的調查顯示熊貓族群增加了近17%。

然而,法國天主教《十字報》(La Croix)報導,根據美國與中國研究人員的估計,自1988年起也就是該物種仍列為「瀕危」時,大熊貓(Ailuropoda melanoleuca)的棲地範圍縮減了1.7%,最嚴重的是平均每一棲地面積都少了13%。

法國《科學與未來》(Sciences et Avenir) 報導,長久以來大熊貓面臨的主要風險就是森林砍伐,再者就是交通網絡的建置分割了它們的棲地。和1976年相比,2013年的交通路線多了逾2.7倍,使得大熊貓群遭到孤立。

法國《要點》(L'essentiel)接著報導,30個孤立熊貓群分布在全中國6個山區,其中18組熊貓數不到10隻。研究人員擔憂這些小族群將面臨地方性「高瀕危風險」。

《科學與未來》接著報導,遊客與氣候暖化都是威脅熊貓生態的因素。前者由於吃葷的關係使圈養牛群壓縮了種植竹林面積,而後者高溫氣候將在未來80年造成1/3的竹林加速消失,這將影響熊貓主要糧食的供應。

《十字報》引述英國《自然─生態學與演化》(Nature Ecology & Evolution) 期刊報導,大熊貓的威脅並非只有來自人類,除了全球暖化因素外,還有地震和森林遭土崩毀壞。生態學家表示,例如2008年四川地震就造成2001至2013年間大熊貓3/4棲地遭到破壞。

研究人員刊於《自然─生態學與演化》的文章末尾建議,為了大熊貓生態發展,他們建議建置連結廊道方便各大熊貓群連繫,並建置隧道替代道路,以及擴大竹林面積。