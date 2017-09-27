肺炎鏈球菌疫苗 65歲以上台北市民免費施打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2016年「肺炎」躍升為全國十大死因第3位，北市也由2015年的第4位上升1位，而且隨著年齡增長，其發生率及死亡率亦逐步上升，而接種疫苗是目前預防肺炎最有效的方法。因此北市今年針對長者健康加碼，免費提供65歲以上市民疫苗施打，疫苗經費由北市負擔。

北市2016年有1,274人死於肺炎，相較於97年950人，死亡情形已上升34%；進一步發現北市近3年肺炎死亡人數中，超過90%為65歲以上長者，105年此年齡層每十萬人口死亡率達289.6人。

侵襲性肺炎鏈球菌感染症為法定第四類傳染病，全年都有病例發生，發病高峰為冬季與春季，感染後可能會出現發燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛等症狀，常被民眾輕忽其嚴重性，此傳染病常見於慢性疾病患者與高風險族群（例如免疫功能缺陷）。

高齡者免疫力相對較低，有慢性病史，如心血管、糖尿病、慢性阻塞性肺病等，更是肺炎的高危險族群。老年人如果感染肺炎鏈球菌，容易引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性疾病，而接種疫苗，提升抗體可以使住院率及存活率得以改善，也是目前預防肺炎最有效的方法。北市今年針對長者健康加碼，凡設籍北市65歲以上且從未接種肺鏈疫苗的市民，持「身分證」及「健保卡」至北市149家合約醫療院所可提供肺炎鏈球疫苗施打，疫苗經費由北市負擔。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，接種肺炎鏈球菌疫苗可降低因肺炎導致的住院率、死亡率；目前民眾到醫院接種費用約為1,500元，北市結合149家醫療院所加入施打肺炎鏈球菌疫苗服務，提供市民可近性、持續性的醫療照護。符合接種資格者，請攜帶「身分證」及「健保卡」，至北市肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所可接種1劑疫苗，另中低(低)收入戶長者，可出示相關證件於北市立聯合醫院免費接種。