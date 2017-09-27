比利時高價冰淇淋 遭爆料販售過期冰淇淋

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）代理比利時蜂鳥Glacio冰淇淋的台灣代理商遭內部員工檢舉庫房貯存逾期冰淇淋。北市府衛生局前往稽查時，查獲逾期超過一年的冰淇淋和八年的咖啡豆，立即封存現場5項逾期食品共430件131.2公斤。除此之外，還發現該公司另有從事蛋糕烘焙(食品)製造業務，但卻未依法辦理工廠登記，已由台北市政府產業發展局勒令停工並限期完成工廠登

號稱為瑪丹娜最愛，一球要價百餘元的比利時蜂鳥Glacio冰淇淋之代理商「振紳洋行實業股份有限公司」遭員工踢爆不僅貯放還販售過期冰淇淋。北市衛生局106年8月14日派員前往稽查，現場查獲庫房貯放4項逾期食品425件共126.2公斤，現場立即封存「BELGIAN CHOCOLATE(已開封:有效日期：2017.7.29)」、「比利時原裝進口-草莓雪酪(未開封:有效日期：2017.4.4)」、「比利時原裝進口-香草玻本冰淇淋(未開封:有效日期：2016.8.9)」、「比利時原裝進口-櫻桃冰淇淋(未開封:有效日期：2017.4.4）」。

圖片來源：台北市政府衛生局提供。

北市衛生局於106年9月7日配合市府聯合稽查，再查獲1項「咖啡豆(未開封:有效日期：2009.7.19)」5公斤，現場立即封存。本府產業發展局認定該公司未依法辦理工廠登記，違反工廠管理輔導法第10條第1項及第30條第1款規定，現場勒令停工並限期完成工廠登記。