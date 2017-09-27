簡又新專欄─全球響應永續管理風潮  亞洲社會企業責任獎

台灣能源研究基金會簡又新董事長出席今(2017)年於泰國曼谷由亞洲企業商會(Enterprise Asia)主辦的2017年「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017, AREA 2017)頒獎典禮，並擔任國際評審委員會主席及頒獎人。

簡又新董事長於會中分享評選過程中的許多看法與心得，觀察今年參賽的14國企業發現，日韓企業以在本國企業社會責任績效參獎的獲獎者較少，但在國外投資，積極與當地民眾互動營造企業良好印象，善盡其企業社會責任、並提供社會福利，讓當地民眾認為「這是我國的公司」、「是照顧我們的公司」，才有發展的契機。

今年台灣參獎的企業在執行社會責任和企業永續的成效水準十分良好，總計6家公司獲頒10個獎項，包括國泰金控、中國信託獲3個獎項、富邦金控1個獎項、SOGO百貨2個獎項、信義房屋1個獎項，以及台灣之星1個獎項。

獲獎最多的國家是獲頒11個獎項的地主國泰國；泰國雖然經濟發展尚不足以與已開發國家相比，但在社會環保層面與公司治理做得不錯，此其國內公司仍屬健康穩健的成長。

從亞洲企業社會責任獎可看到各國企業近年皆積極投入永續管理工作，且都有各自的困難需要克服。台灣在企業永續發展上的首要考量是傳承問題；台灣是兩岸三地企業之中，家族企業佔上市公司比例最高的，有些第二代接班人不願接班，導致傳承較為困難。

若非家族型態的國營企業，有不少是當年在公司成立時一同打拼的事業夥伴，卻也都會在某個時期遇到大批高階主管退休潮的問題，這在企業管理上也是令人頭痛的問題。

除傳承問題外，各企業現在也開始注重第三方認證，申請過程也是種自我學習和自我檢視的方式，尤其這類獎項對公司是種鼓勵，希望促成各企業互相交流的契機，是企業生存的重要一環，對社會安定與企業發展都很有貢獻。

世界鋼鐵協會環境委員會在台舉辦會議

場景換到台灣舉辦的「世界鋼鐵協會環境委員會」會議，當全球都在努力推動永續工作，鋼鐵公司的角色是什麼？

2015年因為有巴黎協定和聯合國永續發展目標通過，徹底影響很多行業與生活；最主要的三大目標，第一個是溫度目標，使地球升溫不能超過工業革命前攝氏2度；第二個是財務目標，內容之一就是到2020年要籌1,000億美元協助開發中國家、使其企業發展和基本建設到位；第三個目標則是克服困難的韌性與回復力。

新時代的企業在這些趨勢下，未來恐面臨原料缺乏與法令規範的風險，公司若不能妥善因應、則會面臨生存威脅；而當原料短少、鋼鐵業排放過多二氧化碳而成為管制對象，其實可以善用「鋼鐵能回收再利用」的先天優勢，回收重新提煉、俾以減少採礦，就能尋得鋼鐵業發展的契機。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。