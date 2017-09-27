WEF公布年度競爭力排名   台灣第15較去年退步一名

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）瑞士世界經濟論壇(WEF)昨(26)日公布年度競爭力報告，在137個受評比國家中，瑞士排名第一，美國第二，台灣排名全球15，比去(2016)年退步一名。

在亞太地區國家中，台灣排名全球第15的名次僅次於新加坡(第3)、香港(第6)、日本(第9)與紐西蘭(排名13)，另領先澳洲(21名)、馬來西亞(23名)、南韓(26名)及中國(27名)。

這份報告依據「基本需要」、「效率強度」與「創新及成熟因素」等3大類評比，主要引用來自世界銀行、聯合國以及其他國際組織數據，另也涵蓋1.4萬名企業領袖的問卷結果。

在「基本需要」項目台灣排名第15，較去年下降1名；「效率強度」全球第16名，與去年相同；「創新及成熟因素」第15，比去年晉升2名。

根據競爭力報告，台灣在「基本需要」這類評比中的基礎建設項目退步2名，但總體經濟環境項目上升9名表現最亮眼，也顯示政府財政相當穩健。



國發會副主委邱俊榮解釋，基礎建設的項目退步，代表台灣在這方面，還有再進步、再提升的地方，反映出政府推展前瞻基礎建設是有必要的，WEF的報告提供很好的參考指標。



在第二類別「效率強度」之下則分為六項目等，其中「技術準備度」上升了5名為全球第25名，主要是「網路頻寬」大幅上升；但「金融市場發展」下降4名，其中「創投可取得性」排行下降了5名。

最後是第三類別的「創新及成熟因素」項目，台灣「企業成熟度」及「創新」評比分別為全球第21及11名，其中「企業成熟度」上升1名，項目下的「產業群聚」上升至全球第2，不過「政府對先進產品採購」則下降了9名。

報告另外指出，美國比去年進步1名，主因在效率強度、創新及成熟因素兩方面得分加強，其成果是長期政策的累積，並非反映川普總統上任後的改變。而中國名次上升，主要是因為科技進步與降低創業障礙。