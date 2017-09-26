賴清德指統促黨在台犯罪，為社會所不容，將朝組織犯罪研究

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院長賴清德今日首度到立法院作施政報告並備詢，針對立委質問近日備受矚台灣大學學生在陳抗後遭中華統一促進黨成員毆打一事，賴揆說，統促黨成員屢屢在台灣犯罪，且公然攻擊傷害他人，為社會所不容，未來將朝組織犯罪方向研究，並要求法務部、內政部嚴加辦理。

蘋果日報報導，民進黨立委邱議瑩今日在立院提問，不僅在台大校園毆打學生，過去也發生過不少暴力事件，統促黨究竟是政黨還是幫派？內政部長葉俊榮回應，統促黨是登記政黨，但因國內政黨法遲遲未立法，以致該黨以《人民團體法》登記，並利用政黨外殼從事其他事情。

而對於因上述缺陷，法律無法對統促黨的違法行為定罪，邱立委提出質疑說，《人民團體法》規定違反法令就可以廢止許可，甚至勒令解散，怎麼會無法定罪？葉部長則說，要研議有無合乎組織犯罪條例行為，像是有連續性、牟利性以及結構性從事犯罪的狀況。

法務部長邱太三也表示，現今的組織犯罪條例，己將過去嚴苛要件作調整，不過針對統促黨，礙於其政黨外殼，需由內政部先作認定處理，但無論如何，犯罪行為都將受到法律約束與偵辦。

而針對法務部在2014年將統促黨領袖張安樂過去所涉案件，全部給予不起訴的報導，邱立委也追問是否應重啟調查？邱部長對此則說，會把相關案例搜集起來，進行研究。

此外，邱立委還公布手機表示，收到再生受刑人中心社長董念台廣發的簡訊，要求肉搜警政署長陳家欽的住宅地址、手機號碼、陳署長家人住所及手機號碼等，並詢問政府該如何回應黑道公然挑戰國家公權力的問題。對此，賴揆說政府會採取行動。