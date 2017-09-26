「藝文補助與核銷」大躍進 核銷懶人包 結案輕鬆上手

為回應藝文工作者的需求，落實透明化及核銷簡化原則，文化部重新檢討補助核銷規定及方式，近日已修正「文化部表演藝術類補助作業要點」、「文化部視覺藝術類補助作業要點」兩項補助行政規則，全面鬆綁補助款的核銷項目，增列公布審查委員透明化之條文。針對藝文團隊核銷時經常遇到的問題，以使用者觀點製作「核銷懶人包」，輔導藝文團隊瞭解核銷的完整流程，協助藝文工作者瞭解主計規定。相關補助計畫之經費支用，可以扣合藝文專業活動實際執行之合理性及必要性。



文化部「表演藝術類補助作業要點」及「視覺藝術類補助作業要點」為支持藝文團隊創作發展最核心的兩項計畫，已分別於106年9月4日及106年9月11日公布修正條文，包括修改指定核銷項目、將團隊申請資料原須準備10份減為2份、增列公開審查委員名單。過去補助要點僅限「演出費、製作費、文宣設計費、講師費、印製費」等核銷項目的規定，修正為除了不能用於經常性人事費及購置設備之外，獲補助之藝文團隊可以依據計畫執行目的及需求，提出補助的項目及核銷單據，更貼近團隊實際需求。



政府之補助款核銷時涉及相關主計規定，常讓藝文團隊因為不諳規定而覺得核銷困難。文化部深入瞭解藝文團隊反映之意見，現已彙整常見問題，以友善使用者的觀點製作「核銷懶人包」，說明辦理核銷支用的完整流程，從協助輔導角度讓藝文團隊更為清楚瞭解如何核銷結案。（懶人包內容已將核銷程序逐一列出，以問答及圖片方式呈現，在比較不易理解之處，也都有詳細說明，如工作報告的呈現、費用結報的寫法、核銷憑證的處理、核銷機票應附文件及替代方式等，都已一一列出，讓團隊結案核銷時可以輕鬆上手。）



文化部蒐集業界平日核銷遭遇到的意見及疑問，並加以說明。例如，無論城鄉所在地，便當只能吃80元嗎？國際級的重要講座講師只能適用一般國內規定的2,000元出席費嗎？交通旅運只能搭乘公共交通工具嗎？針對這些問題，文化部逐一檢討。除了政府統一訂定的標準外，藝文團隊可依據執行藝文創作活動之專業性，於提出申請補助時說明預算執行的必要性，未來辦理核定作業時，本部將予以個案評估其合理性及必要性處理。



文化部尊重文化多元多樣發展，為尊重文化工作者之專業自主，支持藝文自由創作，將透過定期與藝文團隊之溝通討論，聽取各界意見，以落實及回饋到各項政策執行面，讓文化資源之運用達到最佳效益，以充分發展台灣的原創力及文化力。