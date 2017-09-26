30歲壯男遊西非染瘧疾 仍住院治療中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾病管制署今（26）日公布國內新增1例境外移入瘧疾確定病例，該男性案例8月下旬至9月中旬獨自前往西非布吉納法索旅遊，返國後於9月下旬陸續出現高燒、畏寒、頭暈、嘔吐等症狀分別至診所與醫院就醫，目前仍住院治療中，同住接觸者目前無不適症狀。

該個案為南部30多歲男性，出國前曾至旅遊醫學門診諮詢並接種黃熱病疫苗，但未服用抗瘧疾藥物。9月下旬就醫後，因血液中發現瘧原蟲故收治住院，個案於入院後一度出現重症症狀（休克），所幸經治療後病情好轉，仍住院治療中。

依據疾管署疫情監測資料統計，今（2017）年截至9月24日國內共計6例瘧疾確定病例，低於近5年同期，皆為境外移入個案；感染國家為奈及利亞2例，布吉納法索、象牙海岸、印尼及赤道幾內亞各1例；檢出病原體為熱帶瘧4例，間日瘧及混合瘧各1例。我國雖非瘧疾流行地區，但有可傳播瘧疾的矮小瘧蚊，仍有機會發生本土疫情，民眾須注意防範。

瘧疾藉由人類被感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬造成感染，其中間日瘧及卵型瘧兩種原蟲可能潛藏在肝臟內達數月至數年之久。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與與流感類似，主要為發燒，也可能出現如頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如果沒有及時接受適當治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署呼籲，民眾計劃前往瘧疾流行地區，應做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬。出國前一個月，可先至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物；旅遊期間或返國後，如果出現間歇性發熱、發冷等疑似症狀時應儘速就醫，並告訴醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物，供診斷與治療參考。