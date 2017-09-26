中華電信領先業界推出企業贊助行動上網服務

隨著行動網路蓬勃發展，網路用戶數逐年攀升。根據Google於2016年《消費者洞察報告》數據指出，台灣有96%的民眾天天上網，其中25至34歲的年輕族群，使用智慧型手機上網的比例高達近100%。消費者對於智慧型手機黏著度愈來愈高的情況下，如何讓客戶在使用行動上網時精準吸引他們的目光，儼然成為企業主重要的行銷課題之一。中華電信看見企業主的需求，領先業界推出企業贊助行動上網服務，作為企業可以大幅增加行銷成效的另一種選擇。藉由企業贊助行動上網服務，企業可設計多種創新的行銷活動，讓消費者獲取免費的行動上網量或不需自行支付行動上網費即可輕鬆無負擔的透過手機瀏覽企業行銷活動網頁或APP，大幅提升消費者參加企業行銷活動的意願，同時增加企業行銷平台的瀏覽人數及停留時間，藉此提高行銷成效，帶動品牌業績。

中華電信企業贊助行動上網服務，提供企業創新、有力的行銷手法。在眾多成功的企業品牌案例中，知名遊戲大廠宇峻奧汀透過贊助玩家行動上網量，遊戲使用人數成長1.3倍，每日使用上網量增加7.3倍，大幅提高玩家使用人數與於遊戲APP的停留時間。知名女裝電商品牌OB嚴選整合服務與線上行銷活動，以支付消費者瀏覽OB嚴選網頁或APP的行動上網費的方式，使活動期間每日使用上網量翻倍成長，成功打造輕鬆無負擔的使用環境，有效提升消費者對品牌的黏著度。而全台最大原創內容影音平台酷瞧與中華電信企業贊助行動上網服務中FREE Data網站策略合作，中華電信客戶不需自行支付行動上網費用即可於FREE Data網站觀看酷瞧影片，有效提升中華電信客戶觀看意願並提高網站回訪率。熱門的手遊、電商或內容服務企業藉助中華電信企業贊助行動上網服務，提高消費者參與意願，行銷力道如虎添翼，讓企業行銷有更優質多元的選擇，並協助行銷人員業績輕鬆達標。

中華電信企業贊助行動上網提供三種服務應用類型，以滿足企業在行銷推廣與內部應用之需求。「集客行銷型」由企業指定服務APP或網頁，消費者在使用該服務時產生的行動上網費用由企業支付，有效提高消費者使用意願、增加停留時間。「獎勵行銷型」為消費者完成企業指定任務，如：看廣告或填問卷，消費者即可獲得企業贈送的行動上網量，大幅提升消費者參與活動意願，提高活動成效。「企業共享型」則由企業幫員工支付使用企業內部服務之行動上網費，可增加員工使用公司服務意願，提升內部工作效率、降低企業營運成本。中華電信透過貼近需求的多元服務方案選項，企業可更快速且準確地達到行銷目的，大幅提升品牌重要的績效指標。有需求之企業客戶，可至中華電信企業贊助行動上網服務官網查詢或洽詢中華電信業務經理。