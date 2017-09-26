送愛到南豐國小 臺灣企銀持續推動營養早餐捐贈計劃

為讓偏鄉部落學童早餐能更規律及充份的攝取營養，由臺灣企銀發起「送愛到南豐國小營養早餐捐贈計劃」，今年已正式邁入第7年，臺灣企銀朱潤逢董事長於出席該校捐贈典禮表示：在臺灣每10位學童中就有1位經常沒有早、午餐吃，尤其是生活在偏鄉部落的學童，資源相較匱乏，臺灣企銀秉持人道關懷精神及協助弱勢孩子健康成長，捐贈南豐國小全年營養早餐經費，讓該校孩子們可以在上課前吃到營養豐盛的早餐，幫助孩子專注學習、勇敢追夢。

南豐國小位處於南投縣仁愛鄉南豐村，是通往廬山、清境等名勝必經之道，青山綠水，風景秀麗，是一所偏遠的山地小學，地處偏遠生活不易，且家長必須很早就出門工作，因此孩子常常空腹到學校上課，影響其學習成效。今在臺灣企銀愛心早餐的捐助下，南豐的孩子學習更有專注力，也因此學校的女壘隊代表出賽皆能榮獲佳績，校方表示：「因為有臺灣企銀的支持，孩子的步伐更堅定，未來一定更加美好。」

臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛，除了深耕本業，更秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力，積極參與社會公益活動，多年來提供資助的對象，包含偏鄉學校、育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體，展現回饋社會的愛心關懷，善盡企業的社會責任，讓台灣多一分溫暖的力量，並與各界攜手共創美好，使社會更臻美善。