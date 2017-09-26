「富邦悍你在e起」獨享富邦悍將簽名球衣

「富邦悍你在e起」定期定額投資ETF活動從八月開跑至今，參與人數已高達9,400人，扣款金額也不容小覷，累積扣款金額達1.4億元，在週週抽悍將球衣活動中，富邦悍將義氣相挺，特別加碼贊助5件珍貴球員簽名球衣，分別是悍將球員張耿豪、倪福德、林琨笙、羅力、陳品捷等人，整個活動除了抽出15件悍將球衣外，只要成功扣款達六次，還有限量五千份的momo紅利金200元免抽即送。投資人只要在10/31前，透過富邦證券的富邦交易網站、富邦e01、富邦e點通APP等電子交易平台，約定定期定額買進並於活動期間內扣款成功，即可參加球衣週週抽活動，扣款越多次中獎機會越高，詳情請上「富邦悍你在e起」活動官方網站(https://www.fubon.com/securities/hot_new/guardians2017Q3/index.html)查詢。

投資人參與定期定額投資ETF，不需要出門勞苦奔波，只要透過智慧型手機或電腦，連結富邦證券的富邦交易網站、富邦e01、富邦e點通行動APP等電子交易平台，輕輕按下幾個按鈕，就可以線上簽署定期定額買賣有價證券契約書、約定投資標的、設定扣款日期與金額，所有動作都可以在電子交易平台上一氣呵成，非常的簡單便利。富邦證券指出，透過定期定額的方式長期投資ETF商品，有助於投資人掌握市場未來的發展方向，且藉由紀律型投資與時間加乘的複利效果，將可為投資人儲備好圓夢所需的財富，富邦證券期望成為投資人追夢道路上的堅強後盾。

考量到社會新鮮人每月資產配置有限，富邦證券特別將投資組合最低扣款金額調整為新台幣3,000元，更領先為客戶量身設計出符合穩健型投資人需要的「全球大四喜投資組合」，以四檔ETF建構之投資組合，包含了全球最具成長爆發力及全球經濟主流的四大區域，成為想參與全球投資機會的股票投資人不可錯過的新選擇。此外，更於九月隆重推出「歐亞絲路投資組合」，以歐亞三大主投資市場為主，包含富邦歐洲、富邦印度、富邦H股，一次掌握歐亞絲路三大經濟體，瞄準最具成長潛力的投資機會。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) 或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­