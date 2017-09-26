9/28「教師節」一日快閃優惠！辦富邦「富利生活卡」送9,999點紅利

台北富邦銀行將在9月28日推出「歡慶教師節，紅利9,999點大放送」活動，當日新戶申辦「富邦富利生活卡」，再加碼贈送紅利9,999點(限量500名，約等同現金500元)；此外，核卡成功後刷卡滿額再享Pizza Hut九吋鬆厚比薩乙份(市價約420元) ；10/15前透過網路辦卡，新戶滿額還有好禮四選一，多重好康讓卡友有吃又有拿！

北富銀表示，「富邦富利生活卡」因針對百貨、量販、超市、餐廳、加油、書店、旅行社、航空公司8大通路、不限據點，通通享有紅利天天5倍送，且每累積紅利1,000點可折抵50元，回饋率高達1.25%，一直以來申辦卡數在富邦信用卡中名列前茅。近期為百貨周年慶旺季，歡迎民眾把握9/28一日快閃優惠申辦富利生活卡，不僅之後可享有八大通路天天紅利五倍送(周年慶立刻幫你省荷包)，還可將辦卡獲贈的紅利9,999點在百貨公司折抵消費，立刻現賺500元！

(https://ebank.taipeifubon.com.tw/EXT/common/CAC/Index.faces)辦理，只要簡單3步驟(1.選擇申辦卡片→2.填寫資料→3.資料上傳)即可完成申辦。北富銀同時指出，「富邦卡線上申請平台」自今年7月全新優化以來，廣受客戶好評，迄今網路辦卡進件數較去年同期增加50%，是大家快速辦卡的好幫手，10月15日前透過此平台申辦富邦信用卡，還享有新戶滿額四選一，湯鍋、吸塵器、行李箱、多功能果汁機等你拿，歡迎民眾多加利用。