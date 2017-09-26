教育創新˙新北用心幫助孩子邁向成功未來

新北市政府教育局推動教育革新的進程中，最重要的願景即是帶著所有孩子一起成長學習，今（26）日在國立臺灣圖書館辦理「新北市2017教育創新國際論壇-幫助每個孩子成功」，邀請《紐約時報雜誌》資深記者同時也是《幫助每一個孩子成功》作者保羅・塔夫（Paul Tough），暢談教育、兒童發展、貧窮與社會議題，會中也邀請多位投入新北創新教育的教師，一同分享如何從課堂的創新改變教育現場，讓更多孩子看到自己的無限可能，會場齊聚近300多位教育工作者，共同關心孩子的未來。

十二年國教總綱中期待藉由適性教育，提升學生學習的渴望與創新的勇氣，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。因此，本次論壇將以教育創新為主軸，希望讓本市教師有更寬廣的視野，突破框架，幫助孩子找到對學習與生活的熱情。保羅・塔夫（Paul Tough）表示學業成就並非「成功」的唯一指標；毅力、熱情、自我覺察、自制等非認知能力，才是促使孩子願意自我超越的根本，得以成就孩子的未來。

活動除了邀請國外學者以國際視野探討教育創新，另外更邀請本市7位教育先進分享各學習領域在教育創新的應用與發展，其中新北市推動學習共同體計畫的靈魂人物新北市永和區秀朗國小林文生校長，推動學習共同體有16年的資歷，協助新北市改革國中小教學與課程，林文生校長表示改變必須從校長做起，親自示範教學給老師看，除了有鼓勵作用，也能讓老師知道有校長作為後盾，在背後支援，給予協助。另外，新北市中和區復興國小周德銘校長，在服務保長國小期間引進自我領導力教育，並以管理大師柯維（Stephen Covey）提出的「七個習慣」為教學系統根基，在周校長的帶領下，讓保長國小近年榮獲新北市品格教育、友善校園與教學卓越特優等殊榮。

教育局副局長黃靜怡表示，十二年新課綱強調的核心素養，重視學生能在生活情境中運用所學，這意味著未來的課程將更著重學生於個別主體性，期待新北透過近年來推動的學習共同體、活化教學、行動學習等翻轉教育政策，帶領教師勇於嘗試多元化的教學模式，幫助學生發展自我潛能，邁向成功。