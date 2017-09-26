2分23秒影片 摩洛哥研究團隊首揭沙漠貓亞種萌樣

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 一群專門研究沙漠貓的團隊於非洲摩洛哥(Maroc)沙漠地帶進行研究時，無意間撞見三隻大約6至8周大的幼貓躲藏在草叢下方。當時三隻小毛球正專注的凝視一隻沙鼠，於是研究團隊趁機記錄下這難得的畫面，這短短2分23秒的影片於9月17日在Youtube影音平台播放。，

哈芬登郵報(the Huffington Post)法文版報導，該影片是在4月25日凌晨1時48分拍攝到的。當時該團隊已連續在無數個夜裡進行研究，除此之外，更花費了近4年的時間在3,400平方公里的研究範圍內進行田野調查。

非營利組織Panthera France主席Grégory Breton向駐摩洛哥的記者解釋，沙漠貓亞種Felis margarita margarita少有人研究，所以人們對該物種的生活、生態所知甚少，這是驅使我們研究該物種的目的。而對於沙漠貓亞種的研究至今只有二個，一個是以色列的四隻戴了無限電項圈，而另一個是阿拉伯聯合大公國拍攝到的幾張照片。

Breton接著說，我們成功在13隻沙漠貓亞種的頸部裝上無限電項圈，因此我們收集到很多重要的數據。拉巴特國家動物園 (le jardin zoologique national de Rabat) 園長，Abderrahim Essalhi說該團隊也在牠們的棲地裡發現到29隻沙漠貓與幼貓，對於瀕臨絕種的物種來說，可說是科學界的壯舉。