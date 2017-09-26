蔡總統：感謝蘇嘉瓦瑞總理在聯大會上為台灣仗義執言

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 總統府今(26)表示，蔡英文總統今日10時在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行以隆重軍禮歡迎索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷，除感謝索羅門群島大力支持台灣參與各類國際組織，並期待雙方拓展更多領域交流，開創互惠互助的合作關係。

蔡總統致詞時向總理伉儷及所有訪賓表達最誠摯的歡迎，並表示，蘇嘉瓦瑞總理是台灣的好朋友，過去多次來台訪問。多年來在蘇嘉瓦瑞總理領導之下，台索兩國的友好關係也不斷提升，在國際社會相互扶持。

蔡總統與蘇嘉瓦瑞總理晤談時表示，去年7月她跟蘇嘉瓦瑞總理見面時，蘇總理提及許多台索邦誼的歷史，以及分享兩國合作的成果。也很高興在總統府再次接待蘇總理伉儷及訪團貴賓，期盼能夠有更進一步的交流。

蔡總統指出，索羅門群島一直是台灣堅實的友邦，蘇嘉瓦瑞總理上週在聯合國大會上，為台灣的國際參與仗義執言。蘇總理尤其強調聯合國「2030年永續發展目標議程」（Agenda30）的運作，不應該拒絕台灣的參與，也不能遺漏台灣2,300萬人民。也感謝蘇總理大力支持台灣，並強調台灣有能力也有意願，在推動「永續發展目標」（SDGs）上，有更多的參與，做出更多的貢獻。

蔡總統說，過去這一年多以來，台灣和索羅門群島的合作關係不斷提升，除完成氣象合作備忘錄及航空服務協定的簽署，蘇總理和外交部長李大維並在昨天共同見證高雄港與索國首都荷尼阿拉港正式締結為姊妹港。這些成果不僅僅增進兩國的邦誼，也為彼此的合作展開新頁。未來，我們將持續跟索羅門群島一起努力，在氣象合作、潔淨能源，以及人才培育等各領域，推動更深入的交流、更長遠的發展。

蘇嘉瓦瑞總理則表示，此行是他第5次來台，未來會更常造訪台灣。明年台索友誼將滿40年，兩國共享人權、原住民權利等價值，這不但是聯合國建立的基礎，也是全世界共享的價值。此外，他也肯定台索間在航空、觀光、氣象技術等方面有許多交流，除感謝台灣提供協助，也盼包括台灣在內，有更多國家能投資索國。