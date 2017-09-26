公費流感疫苗10月1日開始施打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）公費流感疫苗將於下周日（10月1日）起開放施打，今年衛福部不僅增加300萬劑疫苗採購量，更新增接種對象：「6個月內嬰兒之父母」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」為公費接種對象，預估將各約有20萬人及5萬人受惠。

冬季是流感高峰期，去（2016）年國人的流感重症死亡人數達431人，創5年來新高。流感病毒是一種傳染力強且會不斷變異的病毒，民眾感染後會出現高燒、全身痠痛等症狀，嚴重時甚至會死亡。提醒民眾最好在流行前接種疫苗，使體內產生抗體，確保在流感病毒猖獗時，有足夠抵抗力避免發病或減輕症狀。

公費接種對象包含滿6個月以上幼兒到大專3年級的學生、50歲以上成人、具有潛在疾病者（如高風險慢性病患者、罕見疾病患者、BMI值大於30（含）以上者及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、醫事衛生等防疫相關人員、禽畜養殖與動物防疫相關人員及養護機構等人員。

今年我國預計使用之病毒株參考世界衛生組織（WHO）的建議，共包含3種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、1種B型。衛福部特別提醒65歲以上民眾、年滿6個月以上的嬰幼兒和其父母，記得於冬季流感高峰期以前，到各大醫院或衛生所施打流感疫苗。