全球十大繁忙航線 三條在台灣

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）Routesonline近日公佈全球最繁忙旅客數最多的國際航，而台北香港航線以一天80個航班、平均每18分鐘就一班居冠， 2017年7月旅客人次就達到45.1萬人，遠遠高過第二名「雅加達—新加坡」的32.2萬人次。

桃園—香港航線中，載客數最高的是國泰航空，7月台港航線的運量約70.18萬人次，國泰航空就佔了30.9萬，約44%，華航則有18.2萬，約佔26%，長榮航11.6萬，約17%；香港航空6.6萬，約9%；港龍航空2.6萬，約佔4%。

除了台港航線之外，全球十大繁忙航線中，台灣上榜的航線還包括：排名第6的桃園—大阪航線，以及排名第9的桃園—東京成田航線。

全球十大繁忙國際航線：

1.桃園—香港

2.雅加達—新加坡

3.吉隆坡—新加坡

4.仁川—大阪

5.香港—上海浦東

6.桃園—大阪

7.仁川—香港

8.曼谷—香港

9.桃園—東京成田

10.吉隆坡—雅加達

全球最繁忙旅客數最多的國際航線，前十強均由亞太地區主導，而前二十強中，也僅有兩條航線為亞太以外的區域，分別是第十二名的俄羅斯莫斯科多莫傑多沃（DME） - 辛菲羅波爾（SIP），連接俄羅斯首都以及克里米亞，以及第十六名的杜塞爾多夫（DUS） - 帕爾馬（PMI），連接德國第七大人口城市與西班牙加泰羅尼亞度假聖地馬約卡島（Mallorca）。

就票價方面來看，前20大繁忙航線中，票價最高的航線是香港（HKG） - 北京（PEK）分別有港龍、國航、國泰航空、中國南方航空和香港航空執飛，平均基本價格為333.08美元（約台幣9990元），最便宜的航線則是西班牙馬略卡島帕爾馬機場（PMI）到德國杜塞爾多夫（DUS），由幾家廉價航空執飛，包括NIKI，Eurowings和Germania。