〈時評〉赦扁案 讓民進黨輸了



由民進黨全國黨代表連署的前總統陳水扁特赦案，在這次全代會並未處理，而是移送中執會研議，一般解讀是蔡英文總統贏了，陳水扁輸了，但其實真正輸的是民進黨政府，依舊要持續陷入這個泥沼、夢魘裡無限輪迴。



民進黨全代會有關特赦陳水扁的提案，在所有全國黨代表當中，有超過八成五的人加入連署，黨籍縣市首長全部參與，更有一半的黨籍立委在連署書上簽名；這樣一個非由黨中央提出的案子，都創下如此高的連署率，絕對是空前。



能寫下這個歷史紀錄的人，也只有陳水扁而已。這次連署的過程中，陳水扁操作痕跡明顯，除了連署通訊群組line流出的記錄，都有提到陳水扁的指示外，更有連署的市議員明白指出，陳水扁要求不要罵蔡總統和民進黨，避免引起反彈。



陳水扁陣營的串連，確實帶給民進黨政府不小的震撼，而且黨內的輿論幾乎是一面倒，要求特赦陳水扁；不過，蔡總統仍堅守在官司尚未完全出爐前，不做任何處置的原則，不為所動，也在第一時間釋出民進黨非以黨領政的強硬訊息。



不過，為了避免在全代會上對決，蔡總統也運用主導議事的優勢，以柔性方向化解可能的表決。蔡總統將提案壓到最後處理，後來因為人數不足無法表決，順勢將這個提案送到中執會研議，最後結果就是不了了之。



表面上，陳水扁輸了，不過，以一個退位、曾經身繫囹圄的總統，現在對民進黨仍然發揮如此大的影響力，號召如此多黨代表連署，陳水扁並沒有輸，反而是向外界證明他的實力。



蔡總統對於赦扁案的不作為，表面上是贏了，成功化解這個難題，但這顆燙手山芋並沒有退燒，而是暫時拋給中執會去滅火而已。



扁案糾結民進黨已經十年，在沒讓陳水扁或扁家得到一個心滿意足的結果前，恐怕隨時會捲土重來，也讓民進黨政府成為真正的輸家，隨時得面對赦扁案死灰復燃。