〈時評〉螺絲根本沒栓緊

所謂數字會說話，許多國營與泛公股事業，常常給人管理鬆散、效率不彰的觀感，直教人懷疑，是螺絲鬆了，還是螺絲根本從來就沒栓緊過？

中央氣象局配合國家防災日演練，於9月21日上午九時二十一分在全國進行地震速報測試，擁有全台最多、達七百五十六萬４Ｇ用戶的中華電信，卻出現系統故障，致使部 分地區４Ｇ用戶收不到警報，宣稱是４Ｇ系統解碼故障所致的中華電信，螺絲有栓緊嗎？

同樣的9月21日，台電台中火力發電廠發生火警，大量烏黑的濃煙從一號發電機組的煙囪竄升；台電事後表示，因台中火力發電廠的一號發電機組正進行環保改善工程，因工人切割橡膠墊片時火花引燃氣體，釀排煙脫硫設備火災，但火警並不影響正常發電及供電。釀禍的是外包工程的工人，又不影響正常發電及供電，台電就沒有任何人有任何責任了？有這樣的「台電文化」，難怪台電因外包工程工人的疏失引起的火警會歷史一再重演！

今年4月27日晚間，因為海水泵故障無法供氣，大潭電廠的六部機組全數降載；8月4日，台中火力電廠7號機因海水進水泵浦故障而跳機；8月23日晚間6時，中油台中天然氣接收站因海水泵故障，液化天然氣無法氣化輸送至電廠，大潭6部機組只好降載發電因應。中油和台電的海水泵一再故障，螺絲有栓緊嗎？

7月29日，民營的和平電廠發生電塔倒塌事件後，有媒體記者更在雲林、彰化、桃園直擊8座鏽蝕的電塔以綁木材支撐加固。輸電塔維護如兒戲，台電螺絲有栓緊嗎？

中油供輸大潭電廠的天然氣，系統不知何故於8月15日自動驅動遮斷閥約2分鐘，因無法供氣大潭電廠，導致全國分區輪流大停電。桃園地檢署在9月21日的「0815大停電-台電桃園大潭發電廠跳電案件偵查終結記者會」中指稱，經查無犯罪嫌疑應負刑責之人，本案予以簽結，有檢調單位的無罪認證，今後中油會在乎螺絲要隨時栓緊嗎？

9月4日，台鐵苗栗、竹南間東正線宜春路平交道（138公里+371公尺）發生電車線斷掉，主吊線脫落約400公尺，有8組懸臂受損，南下123次自強號集電弓故障，至少影響4000名旅客。台鐵的螺絲有栓緊嗎？

國營或公股色彩濃厚的台電、台鐵、中油、中華電信，接二連三出紕漏，螺絲有栓緊嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）