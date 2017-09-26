〈時評〉過客的矛盾心態

時間過得真快，自清華大學畢業，一轉眼，都快半個世紀了！

每當有長期旅居海外的老同學回台，大家少不了要見面聚聚聊聊；平常，則Line來Line去，家事、國事、天下事各抒己見。言語之間或字裡行間，隱隱約約可以感受到選擇成為鄭愁予筆下的過客而非歸人的這群老同學，在美麗的「錯誤」背後的矛盾心態！

這群老同學，大學之前的歲月當然都在台灣渡過；然後，出國留學、工作、婚嫁、拿當地國籍定居置產、生兒育女、職場奮鬥。然後，好不容易退休了，空閒多了，或每隔幾年飛台灣個把月跟老同學見面聊聊，或五湖四海雲遊去也。

因為這群老同學以旅居美國為最大宗，為方便計，且以他／她們為例：算一算，這輩子大約四分之一的日子在台灣過，其餘絕大多數時間都耗在美國，在台灣和美國之外的國家待過的時間加總起來，應該很難超過三年五載。

在台灣土生土長超過20年的這群人，有人潛意識裡並不認同台灣、當然更壓根不認為自己是台灣人！這是個人的選擇，第三者理應尊重。只能說，他／她們如果還持有我國護照，這當然讓人很洩氣也很難理解；如果早已放棄我國護照，從飲水思源的觀點看，雖然吃台灣米、喝台灣水二十幾年，從未在台灣繳納過一毛錢稅金，說兩不虧欠情理上有點說不太過去，在法上倒是無從苛責！

這群人對台灣無感就罷了，奇怪的是連講到成家立業，最後還主動宣誓効忠的美國時，往往不是批評這、抱怨那的，就是這也不滿、那也看不順眼，要不然就一副有氣無力模樣！倒是講到中國長、中國短的，雖然最多就只去玩過那麼三、五回或十趟、八趟（大不了20、30趟好了），夯不啷噹加起來了不起也就待過那麼幾百個日子而已，卻是精神抖擻、眼睛發亮、語調既興奮又高亢！

更奇怪的是，當年父母逃難到台灣，讓這些為人子女的，無從選擇地在台灣呱呱墮地，無法生為中國人，這是客觀環境下的無可奈何，現在，畢竟情況不同了，如果不能當個「堂堂正正的中國人」還是讓人耿耿於懷的遺憾，為什麼不讓遺憾輕而易舉地變成心滿意足？既然都退休了，又沒人擋著、攔著，經濟上也不是負擔不起，就收拾所有家當細軟告別美國，馬上搬到中國長住，了卻久藏內心深處的中國夢，最後在那兒畫下人生完美的句點，這一切還不簡單嗎？

生在台灣、但只願把台灣當旅店客棧，宣誓効忠美國、卻是人在曹營心在漢，嚮往中國、可是只想去旅遊觀光而非落戶設籍在五星旗下，這樣的過客心態，還真不是普通的矛盾吧？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）