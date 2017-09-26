〈時評〉金管會主委的黨政分際

金管會主委顧立雄負責金融管理業務，卻與金融業界人士一起到民進黨智庫「新境界文教基金會」開會，地點就在民進黨中央樓下，雖然這不違法，卻是逾越應有的黨政分際，甚至可能讓業者產生錯誤認知。

新境界基金會是民進黨的智庫，蔡英文總統在競選期間，草擬十年政綱，就是由新境界基金會負責，當時，智庫會找來各個領域的專家、學者共同討論開會，如今，民進黨執政後，政綱逐步轉換為政策。

新境界基金會的會議仍持續召開，但一些學者已經入閣，這時候，已不是單純的專家角色，而是可以直接影響政策方向、政策執行的政務官員。政務官員與業者會面，彼此溝通討論、交換意見，這種「官商交流」，本來就是正常的事，但若是變成「黨商交流」恐怕就不是常態。

畢竟，政府和政黨是有差別的，商界人士願意和政府打交道，卻不願意被貼上政黨的色彩標籤，因為若出現明顯政黨屬性，萬一政黨輪替，恐怕會被列為秋後算帳的對象，所以多數都只會選擇挺政府，而不是挺政黨。

然而，到民進黨智庫開會，業者原本還可以拒絕，但若是聽聞主管單位的政府官員會到場，業界還敢缺席民進黨智庫的活動嗎？顧立雄都來開會了，金融業者敢不埋單嗎？

或許新境界文教基金會沒有這個意思，顧立雄也無此心態，但這樣一個會議的安排，卻是極為不恰當，更何況地點就選擇民進黨中央樓下，就算不是到中央黨部，也等於是到民進黨正式掛名的外圍組織開會。

金管會雖然不是獨立機關，卻是獨立行使職權的重要單位，一旦被染上政黨色彩後，恐怕不會有人認為金管會是協助金融業的管理發展，反而是來監督金融業的種種表現，這不是大家對顧立雄上任的最大質疑嗎？現在把金融業者找到民進黨智庫開會，不正落人口實？

（作者李平華，資深媒體人）