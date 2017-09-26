見紅才做不會懷孕？ 意外都是源自於避孕常識不足

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）9月26日是一年一度的世界避孕日(WCD)，今年適逢十週年，婦產科醫學會也配合世界衛生組織，呼籲年輕女性提高避孕意識，降低意外懷孕機會；同時提醒避孕也是男生的責任，男女雙方都要重視。

根據世界衛生組織(WHO)發布的數據顯示，發展中國家約有2.14億名育齡婦女沒有使用任何一種避孕方法；而全球2.08億人次懷孕中，有41％是屬於非預期懷孕，其中約一成發生在青少女階段。對於青少女懷孕，無論是經歷懷孕分娩，或從事墮胎等高風險手術，過程本身與可能引出的併發症，都將對青少女身體健康造成危害，或演變為長期後遺症，嚴重甚至死亡，對個人、家庭以及社區都會產生長遠影響。

台灣婦產科醫學會校園講座種子講師、淡水馬偕醫院婦產科翁嘉穗醫師指出，根據校園避孕講座及避孕諮詢網站發問問題發現，許多年輕女性的避孕方法還是使用計算安全期及靠男友體外射精，這些都不是有效的避孕方式。

蔡永杰醫師表示，青少女(年)階段不要有性行為是最有效避免懷孕和感染到性傳染疾病的方法。若有性行為，目前最建議的避孕方法就是採取「雙重防護」，即女生定期服用口服避孕藥，男生全程戴保險套。而目前最新的第四代口服避孕藥，除了使用超低劑量黃體素，副作用低，正確使用避孕效果可達99%之外，兼具改善經前症候群、水腫、青春痘、多毛及經血量過多等生理症狀效果，大幅提升女性的使用意願，也因貼近日常生活需求，更能加強使用者按時服藥的動機。不過，避孕藥為處方用藥，應先諮詢婦產科醫師，由醫師開立處方使用。

長期關懷此議題的台灣婦產科醫學會，不僅在網路架設了「避孕指引諮詢家」平台(http://www.8181.org.tw/)，提供正確避孕衛教資訊與接受匿名Q&A諮詢之外，也自即日起至10月25日舉辦「雙重防護，避孕知識+」網路有獎問答活動（http://8181.org.tw/event201707/index.html），歡迎民眾踴躍參加。