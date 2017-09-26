賴清德首度立院施政報告 力推6措施5目標

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院長賴清德26日首度以閣揆身分到立法院報告施政方針，表示行政院將全力推動六項具體措施，及建設國家的五大施政目標，賴揆上台前，藍委佔發言台10分鐘抗議前瞻預算。

蘋果報導，國民黨立委不滿立法院長蘇嘉全在上月臨時會時，違法審查前瞻預算，趁蘇嘉全宣布請賴清德進行口頭報告時，一擁而上佔領發言台，高喊「前瞻釋憲，蘇嘉全道歉」、「違法過前瞻，賴揆勿埋單」等口號。

賴清德上台報告後表示，就兩岸關係上，他的主張就是求同存異，希望「以合作取代對抗」、「以交流取代圍堵」，透過交流合作，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解，兩岸才有真正的和平與發展。賴清德認為，未來，在外交及兩岸上，行政院將秉持總統蔡英文「務實外交，互助互惠」的理念，以及「善意不變」、「承諾不變」、「不在壓力下屈服」的宣示，務實推動各項工作。



中央社報導，口頭報告施政方針的書面報告指出，為提升經濟動能，行政院以刺激民間消費、擴大公共建設、帶動民間投資、獎勵民間參與公共建設、落實經濟轉型升級、加速推動經濟發展，將全力推動六項具體措施，這包括政府帶頭加薪、優化賦稅制度、號召投資台灣、推動法規鬆綁、加速推動前瞻基礎建設計畫、持續推動「五加二」產業創新計畫。

