證券集保業務交流合作　台蒙簽合作備忘錄

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）蒙古證券市場近年來發展快速，亦常來台取經並交流，25日集保結算所與蒙古證券集中保管公司(MCSD)簽訂合作備忘錄，提昇雙方國際化業務之發展，開展未來合作機制。

蒙古證券市場近年來發展快速，蒙古金融證券主管機關及其相關機構曾多次派員來台，另亦邀請我國金管會、證券交易所、櫃檯買賣中心、證券商公會及集保結算所派員赴蒙，就我國資本市場之制度及成功發展經驗與蒙古相關單位交流。

集保結算所近年來業務多元發展，此次雙方業務交流，分享包括集保核心傳統業務，以及多項新創業務如股東e票通、跨境保管交割、集保e存摺、洗錢防制查詢、轉投資基金網路平台「基富通證券」等服務之成功發展經驗，MCSD讚賞集保結算所在股東e票通之快速推動上市櫃公司全面使用，以及於亞洲公司治理協會(ACGA) 大幅提升臺灣公司治理評等之成果，期望未來能有進一步的合作機會。

合作備忘錄之簽約儀式由林修銘董事長及MCSD Executive Director & CEO, Mr.Shagdar Lkhagva在集保結算所進行簽署。烏蘭巴托貿易經濟代表處代表海隆先生及官員亦到場觀禮共襄盛舉。

林修銘董事長表示，本公司與MCSD之間有長達10餘年的長期合作夥伴關係，不僅雙邊訪問及人員培訓計劃交流密切，並曾安排我國金管會主委與蒙古監管會主席之互訪，就資本市場之管理交換許多寶貴意見。

此次MCSD來台，亦拜會金管會、證券交易所及券商公會，與各機構進行業務交流，增進雙方合作關係。