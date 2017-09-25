群眾募資 金管會規範股權型募資平台

(中央社記者余曉涵台北25日電）募資平台受矚目，負責管理群眾募資的金管會規範「股權型」的募資平台，並設置資訊揭露專區，平台業者如發現揭露於專區的資訊內容有錯誤時，應即主動公開更正。

近期台灣掀起一股募資平台的風潮，讓有點子但無資金來源業者，可以透過募資平台募資，收集資金後將產品推出且順利上市。目前募資平台屬於群眾募資的一環，有分為「捐贈模式」、「股權模式」跟「回饋模式」等3種類型。

但隨著募資平台的興起，也陸續傳出許多爭議，到底透過募資平台購買商品，算是投資行為或消費行為，目前不論國外或台灣其適法性仍然不明。

對此，金融監督管理委員會負責相關業務的官員接受中央社專訪時表示，目前金管會管理的群眾募資，只有針對股權型有相關規範，其餘的回饋型、捐贈型等，都無相關規範。

金管會官員表示，針對股權型部分，在民國104年4 月開放股權性質群眾募資業務，使新創事業可透過合法網路平台，以更有效率方式募集資金。

金管會說，櫃檯買賣中心也設置資訊揭露專區，並有「中華民國證券櫃檯買賣中心創意集資資訊揭露專區使用管理辦法」，要求在專區內的股權型募資平台應自負內容錯誤。平台業者如發現揭露於專區的資訊內容有錯誤時，應立即主動公開更正。1060925