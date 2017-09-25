新北市敬師月 八里附幼(柚) 老師我愛您！

新北市敬師月系列活動，今(25)日於八里國小附設幼兒園舉辦「八里附幼(柚)、老師我愛您！」敬師活動，活動參訪當地種柚達人—連保男爺爺的有機柚子園，幼兒採用拜師古禮-「八柚舞」、「奉柚子茶」及「獻柚子六禮」，表達對師長的感謝，更與師長共同種下在地柚苗、插下植物立牌，擊掌相約三年後再一起來摘柚子！

本市自2016年推廣「我的新北我的家-在地化課程教學資源手冊」後，幼兒園即著手規劃結合八里在地人文、產業與環保的在地化課程，本次師生從品嘗在地特產八里柚開始，進行一系列的討論與活動，除了聆聽連爺爺講解種柚的注意事項，並將八里柚研究得十分徹底，從玩柚子保齡球到吃柚子果凍，從柚籽貼畫到柚皮蚊香，真正落實「從搖籃到搖籃」的環保理念，每一位孩子除了是創意發想家，更是環保小尖兵！孩子們從課程中發現種柚子跟幼兒成長的相似處，進而引發感謝老師的敬師活動。

經由課程孩子們發現，「我們每天照顧柚子籽籽長大，跟老師每天照顧我們長大好像哦！」、「教師節快到了，我們要怎麼謝謝老師呢？」透過團體討論，教師節「敬師」的課程逐漸「長」出來，孩子們知道9月28日是孔子的生日，這一天，大家都會跳「八佾舞」；孩子們也認識了古代「拜師禮」，於是產生由柚子發想的「奉柚子茶」及拜師六禮--「柚子果凍-祝老師永遠年輕」、「柚子精油噴霧-祝老師香噴噴」、「柚子酥-祝老師每天甜蜜蜜」、「柚子蚊香-祝老師健健康康」、「柚子創意造型-希望老師每天笑瞇瞇」及「柚子種子貼畫卡片-老師我愛您」。

今天孩子們提早讓老師歡度了教師節，大家一起在操場的榕樹下跳「八柚舞」獻給老師、奉上親手泡的柚子茶請老師喝，更獻上柚子六禮給平日辛苦的老師，希望老師健康、年輕、香噴噴。教育局黃靜怡副局長也親自參與這個有意義的活動，黃副局長肯定的說：「這個在地化課程結合八里在地特色與教育局敬師月，讓孩子透過各種體驗與活動認識八里柚，也發揮創意感謝老師，是相當有意義的課程。期待我們新北的孩子，都能夠透過在地化課程更肯定家鄉環境、更親近土地、更樂在學習，並且更具備一顆感恩柔軟的心，對待每一件人事物。」黃副局長並與孩子們在八里國小有機農園共同種下八里柚苗，插下植物立牌，大家擊掌相約三年後再一起來摘柚子！