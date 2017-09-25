上証180潛在上漲空間可期

9月21日FOMC會後記者會公告決議不升息、且宣布10月啟動縮表計畫，預期在美國政策利率區間不變下，資金可望持續流向新興市場，中國市場持續看好。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，今年下半年以來，A股的漲勢由大型權值股帶動，上証180指數起漲雖然較慢，然以2015年評價高點推估，上証180指數潛在上漲空間較高，配合盈餘成長趨勢更優於A50及上証50，建議投資人可布局上証180ETF來參與後續的補漲契機。

根據Bloomberg資料，2017年上証180指數成分股企業預估EPS成長率為9.91%，優於上証50的6.26%、A50的5.34%，而2018年預估EPS成長率為12.26%，同樣優於上証50的10.55%及A50的10.44%，顯示未來上証180指數的盈餘成長趨勢更為看好。此外，從近五年A股主要指數的本益比資料來看，上証180指數目前本益比約13倍，距離2015年的最高值還有32%的成長空間，潛在上漲空間優於A50及上証50指數。

廖崇文預期第四季上証綜合指數將於高檔震盪，漲勢將移轉至落後補漲行情，包含較多中型股之上証180可望受惠；此外，政策面尚未穩定之際，消費穩定成長仍為近年支持GDP增長動能之一，因此以消費為主要題材之深100後續亦可望維持強勢。

針對中國股市下半年的展望，廖崇文表示，預估十九大後政局若如預期穩定，隨國家隊已於上半年積極布局，中長線仍持續看多。今年政策主力在於嚴控資金外流，加強金融監督。後續金融監督仍有繼續收緊之可能，然經歷2017年調整後，預期對市場的衝擊將逐步縮小。展望2018年，政策方向在調整結構後，可能轉向著重刺激經濟政策，包含持續進行國企改革、雄安新區建設及一帶一路計畫推行等。