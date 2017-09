加州狗狗衝浪比賽　帶您一覽汪星人乘風破浪英姿！

(台灣英文新聞/實習編輯張雅閔綜合外電報導)23日美國加州杭亭頓海灘出現一群身懷絕技的狗兒,在海面乘著浪板衝著浪,模樣逗趣萌翻天。這群狗兒正是第9屆加州狗狗衝浪大賽的參賽者,冠軍則是一隻名叫Sugar的狗狗。

這場一年一度的盛會不僅集結了南加州地區的狗界衝浪好手,更是吸引了遠從巴西和加拿大來的跨國「狗」選手共襄盛舉,四十幾隻毛孩一同在浪花中較勁,場面好不熱鬧。其中,一隻名叫Abbie Girl的澳洲卡爾比犬更是有十年的衝浪經驗,上個月剛在世界狗狗衝浪大賽中奪得冠軍,這次比賽也拿到了第三名的佳績。

(擁有十年衝浪經驗的狗狗Abbie Girl和她的主人Michael Uy,取自網路)

「有一次我休息的時候無意間把Abbie放在一塊浪板上,她就這麼自然而然的站了起來。」Abbie的主人,Michael Uy說道。「於是讓她學衝浪的念頭就這麼在我的腦海裡萌生,她也很快就掌握了衝浪的技巧。」

(Abbie Girl衝浪的樣子,取自網路)

英國《太陽報》(The Sun)報導,不論是大狗還是小狗,活動主辦單位都會為牠們的參賽英姿拍下快照,更會為牠們量身打造狗狗專用救生衣。這款救生衣有四個洞,好讓狗狗能穩穩地站在浪板上。

(狗狗衝浪示意圖,取自網路)

盛大的活動成功引起眾多人的關注,也為SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 防止虐待動物協會) 增加了不少的募款金額,為動物保護盡一份心力。

(狗狗衝浪示意圖,取自網路)

狗狗Abbie Girl的主人Michael Uy說道:「我們就是喜歡在水裡和大家玩。」「在岸上,我們是競爭者,然而到了水裡,大家都是朋友,因為我們都是衝浪愛好者。」