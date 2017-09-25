助阿茲海默病患融入社會 日本「上錯菜餐廳」店員皆是患者

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）一個位在東京，名叫「上錯菜餐廳 (The Restaurant of Order Mistakes)」的快閃餐廳日前貼出徵人啟事，共徵求17名服務生，特別的是，該餐廳的徵人條件是：阿茲海默患者。

到餐廳用餐時，服務生錯餐點，可能會使顧客感到無奈，但「點錯菜餐廳」希望顧客在了解服務生們皆是阿茲海默患者的前提之下，敞開心胸的試著和患者們互動，並接納他們。

路透社報導，為了喚起人們對阿茲海默患者的重視，以及呼應每年九月二十一日的國際阿茲海默日，「上錯菜餐廳」在九月十六日至十八日二度開張，雇用了17名患有癡呆症的服務生們，為期3天的活動，透過線上眾籌活動籌集到了近800萬日元（215萬臺幣），遠遠超過原訂目標500萬日元（134萬臺幣）。

該計畫於6月2日至6月4日首次試營運，目標是希望大眾在安全環境中，與阿茲海默患者進行互動，也讓患者們有機會重新投入就業市場，並在工作時，不必擔心造成任何錯誤。

一名上門的顧客表示，這幾位老奶奶除了經常忘記消費者的餐點外，甚至也會忘記自己的工作，並大方的坐下與顧客聊天。

一直以來，日本社會的公共和私人機構都致力於讓民眾對失智症患者改觀，目前阿茲海默在日本社會上約影響了近500萬人，官方更預估，到2025年，有五分之一的日本65歲以上的人口，約七百萬人口將患有一定程度的癡呆症。