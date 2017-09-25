峇里島火山隨時會爆發 當局籲旅客留心

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）印尼政府已對旅遊聖地峇里島發出火山噴發的最高級別警報，稱火山噴發正步步逼近，恐怕隨時都有可能爆發，不過目前主要觀光景點、以及國際航班皆不受影響。

根據《路透社》報導，峇里島海拔3031公尺的最高峰阿貢火山（Mount Agung）近日發生數百起地震，因擔心火山噴發，以及地震影響了附近山區地層，印尼當局警告遊客避免在距火山口9公里的範圍內露營或健行，並已於上週五撤離附近3萬5000名居民，官方指出撤離人數將會持續上升。

國家災害管理局的Sutopo Purwo Nugroho表示：「近日火山活動高度頻繁，有跡象表明岩漿上升到表面，造成震顫，為了避免造成更嚴重的災害，近日應禁止距火山口範圍內的一切活動。」

一個當地家庭在Klungkung的撤離營地的帳篷內休息

當局指出，自8月以來，阿貢火山淺層地震不斷，本月14日將火山噴發警示自一級的「一般」升至二級的「警戒」，目前已升至最高級別的「危險」級。然而，峇里島際機場的航班目前仍正常運行，島內其他地區的旅遊活動幾乎沒有受到干擾。

阿貢火山距上次爆發已相隔50多年，1963年至1964年間發生的一系列爆發事件造成一千多人死亡，數百人受傷。