舊衣回收≠環保 綠色和平破除時裝產業的回收迷思

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）在米蘭時裝週進行的同時，綠色和平發佈最新報告《時尚分岔路：時 裝業減緩和閉鎖循環的起步》，此份報告搜集全球近400個營運範例，為時裝產業提供真 正能夠減緩生產節奏（slow the loop）及邁向閉鎖循環（closed-loop）的解答。

目前時裝業及政府單位談論的「循環經濟」，絕大多數著眼在回收，或把塑膠垃圾再製當做循環經濟的成果，例如將保特瓶再製為紡織品等。綠色和平專案主任羅可容指出：「現今流行的『循環經濟』，只是把其他產業製造的一次性垃圾問題轉移到紡織業；要減低環境影響應該要從源頭減量生產，才是真正對症下藥。」

時裝品牌對於聚酯纖維（Polyester）的依賴，也讓海洋微塑膠污染問題愈趨嚴重，西元2000年至2016年，全球成衣業的聚酯纖維使用量，由每年830萬公噸提高至2,130萬公噸。

同時，全球成衣生產在2014年高達1,000億件。以聚酯纖維為主的合成纖維，在成衣所佔的比例現在已超過60%，而聚酯纖維以化石為原料，並且很難被降解，這不僅是海洋生態夢魘，同時也加劇氣候變遷。

目前全球已有部份中小型業界實踐新商業模式，以生產耐用、可修補及回收的產品為目標。在產業展現積極度的同時，政府單位也應跟進。例如法國政府建立EcoTLC，為紡織業生產者延伸責任（EPR）設定目標，獎勵優化設計，並且提供追溯和回報系統。專案主任羅可容表示：「法國的經驗讓我們進一步思考，若要保持臺灣紡織業優勢，政策介入是讓永續、前瞻性商業模式生存的必要條件。」

綠色和平為時裝產業提出12項建言，從生產、使用及回收各階段進行產業革新。徹底改變時裝產業的選項早已存在。與其以舊的商業模式進行有限的修正，不如放手創造有助消費者和整體社會重視內在價值，真正展現價值與美感的產品及服務。