台大生遭毆 藝人霍建華所長哥哥遭拔官

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣大學操場昨(24)日舉辦「中國新歌聲──上海．台北音樂節」活動時，因為台大學生抗議，引爆肢體衝突與濺血。北市警察局遭外界批評「反應太慢」。

警察局副局長林順嘉稍早在記者會中表示，除當日值班員警記小過之外，羅斯福路派出所所長霍建元，也遭調離主管職務。

中時報導，警察局副局長林順嘉表示，派出所所長霍建元，因未能及時掌握並查證110報案後續狀況，故決定將他調離主管職務，

霍建元是知名影星霍建華的胞兄，過去在警界表現優異，曾獲頒傑出警員的「金吾獎」。去年7月霍建華結婚前，還被拍到出入警局，其實就是去探哥哥霍建元的班。

北市文化局昨(24)日發布新聞稿表示，針對在台大舉行之中國新歌聲活動以混亂收場，文化局長鍾永豐深表遺憾。他表示，文化局雖為協辦單位，但昨下午居中不斷在幫助主辦單位與台大兩方溝通，下午3點三方討論後，校方依據各方情資，基於維護校園秩序與安全為由，要求主辦方於下午4點停止活動進行，但對於主辦方直到下午4點半才下令讓活動停止且爆發衝突深感遺憾。

至於海報文字一事，文化局再度瞭解並向主辦單位確認後，特別提出澄清說明，主辦單位提出協辦時附送之文宣海報確實是目前被流傳被抗議的圖檔，但經業務同仁反映後，印刷版的實體海報是演出地點的台灣大學田徑場，並無台北市三字。

文化局並指出，自2010、2014年與上海市互簽文化交流合作備忘錄，及兩市藝術節交流合作備忘錄，上海於2015年起已連續兩年來台辦理中國新歌聲活動，為雙城論壇後續交流活動之一。兩岸城市文化交流已進行多年，文化局均樂觀其成扮演協辦角色。

活動內容除了集結中國新歌聲節目兩岸參賽人氣歌手共同表演外，今年特別以音樂節的形式，邀請深受年輕人喜愛、具潛力的學生社團及流行音樂團體共同參與。