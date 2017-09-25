發展永續觀光 台灣借鏡他國經驗

交通部觀光局今(25日)、明(26日)兩天在台大集思會議中心舉辦「2017台灣永續觀光發展論壇」，邀請包括日本瀨戶內國際藝術祭藝術總監北川富朗在內的國際典範案例負責人分享經驗作為台灣借鏡，同時安排國內產官學界進行深度與談，希望從交流中激盪想法提供台灣永續發展的觀光策略與方向。



聯合國世界觀光組織(UNWTO)將2017年訂為「國際永續旅遊發展年」，交通部觀光局近年也大力推動台灣觀光優質化發展及產業轉型升級，預計未來4年內投入新台幣318億，整合台灣多元文化與山海特色，以吸引更多旅客深度體驗台灣在地故事和感動。



為借鏡他國寶貴經驗，觀光局「2017台灣永續觀光發展論壇」特別邀請國外重量級講師分享精彩案例。其中日本瀨戶內國際藝術祭藝術總監北川富朗強調，一個地區的永續觀光發展最重要的關鍵在於讓當地的居民也能一起參與，印尼峇里島Green School創辦人John Hardy也認為，永續精神必須從日常生活中與自然環境中累積，並透過孩子的教育開始，培養他們對於土地的認同與維護的責任；國內業者如台南土溝農村美術館等也以自身實踐經驗，分享台灣推動永續觀光旅遊的心得。

交通部長賀陳旦在開幕式上致詞。

觀光局表示，兩天的論壇腦力激盪後，最重要是後續的策略與行動，期待透過汲取經驗和逐年學習成長，讓台灣的永續觀光能夠在國際間建立如指紋般的品牌獨特性。

交通部長賀陳旦在開幕式上致詞時指出，台灣近幾年因為民間業者努力營造特別的獨特旅遊感受，讓體驗台灣成為非常難忘的經驗，也呼應了國際永續旅遊發展標榜的旅遊、享受與尊重，尤其是迎向全球永續發展潮流，尊重差異性更是重要，如何喚醒民眾的意識就成為關鍵，加上網際網路時代，許多人可以自由分享自己獨特的旅遊經驗，這樣的旅遊經驗若能與永續發展精神結合，將是推動台灣永續觀光發展的重要動力。賀陳旦說： 『(原音)我們在迎向全世界永續發展的時候，除了是體會到永續裡邊的一些大的政策方向之外，其實最重要是要在民眾之間喚起大家怎麼看待永續以及旅遊。網際網路時代來看待我們跟永續旅遊基本精神的結合，我相信可以讓不管是在我們政策的延展或者是國民看待我們國民旅遊產業方面，都可以有更多的想像力』。

觀光局表示，兩天的論壇腦力激盪後，最重要是後續的策略與行動，期待透過汲取經驗和逐年學習成長，讓台灣的永續觀光能夠在國際間建立如指紋般的品牌獨特性。