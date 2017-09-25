義美中秋團圓戀 冰冰有禮串門子

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 百貨公司、大賣場、傳統餅店到傳統市場，無論是台式月餅、廣式月餅、創新月餅…都成了本季最受寵的櫥窗新主角了。挑完商業與親友的贈禮後，難得家聚日要如何過呢？秋天早已在立秋時邁開腳步大步往前走了，但炎熱的天氣還依依不捨的逗留在本季，除了烤肉、吃月餅、剝柚子，還有什麼可以一變過節一邊對抗這頑強的熱氣呢？

為了陪伴「哆啦A夢」迷長大，並且讓消費者陪著哆啦A夢一年四季都能吃到銅鑼燒，義美把哆啦A夢最愛吃的銅鑼燒變冰的了。並且把揚名國際的台灣珍珠奶茶、台灣花生及熱帶水果製成冰淇淋口味，更把喜愛抹茶紅豆口味夾進沁涼銅鑼燒裡。除了銅羅燒四兄弟外，還有大小朋友可以DIY的法蘭冰餅，只要透過簡單的步驟將酥脆的法蘭酥餅搭配黑炫巧克力冰淇淋夾在一起，就可以吃到自己手作冰品。

喜愛吃綠豆糕的消費者也有口福了，紅豆內餡的冰藏綠豆糕拿到室溫回溫一下，一口咬下滿口綠豆香讓人一口接著一口。除了這如花瓣灑落大地的中式點心外，還有用料實在的香濃芝士條與布朗尼條，這三款產品都保存在 -18°C，要陪伴消費者一同抵抗炎熱的氣溫。義美秉持「用咱的心、做好的餅」，推出冰品系列產品讓消費者挑選自己喜歡的商品放進IRIS保冷袋，要讓好物方便攜帶隨時品嚐。

立秋過後，秋天的氛圍也跟著濃了。但高溫仍持續在白晝排迴，一點離開的跡象也沒有。遠方的嬌客，如赤腹鷹群、伯勞鳥等候鳥，正一群群從北方帶來可以轉化炎熱氣溫的冷風。慢慢的，一點一滴的透過槭樹由綠轉黃，告訴人們是時候放慢腳步欣賞秋天的美景了。