外交部：「亞太文化日」連6年吸引超過10萬人參加

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 由外交部主辦的「2017亞太文化日」於23日至24日在台北車站舉行，吸引超過十萬人次前來共襄盛舉。行政院長賴清德出席活動，與外交部長李大維、南太平洋6個邦交國、19個亞太地區國家駐台機構及台灣7個縣市等代表聯合揭幕。外交部希望透過該活動促進新南向政策、增進亞太各國與台灣人的感情與交流。

賴院長指出，舉辦亞太文化日有三大意義：一是文化是民眾生活的總和，蔡總統曾提到，文化是一國的靈魂，國與國間不僅於政治、經濟或產業的交流，如能以文化會友，效果將更好。二是亞太文化日提供亞太各國增進彼此瞭解的平台。三是促進未來合作交流，尤其是台灣正積極推動「新南向政策」，如能對亞太國家進一步瞭解，對於推動合作交流及新南向政策，一定更為成功。

李部長表示，這次亞太文化日透過藝術展覽、特色美食的品嘗以及風俗習慣的介紹，期望能逐步深化台灣與亞太區域各國的連結，並豐富台灣自身文化內涵，用文化搭起與亞太各國間的友誼橋梁。

外交部表示，今年的「2017亞太文化日」邀請南太平洋的6個邦交國：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯國，以及澳大利亞、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等共19個亞太地區國家駐臺機構，於會場設置國家主題展區，分享各該國特色音樂、美食及舞蹈節目。

外交部政務次長吳志中於24日主持閉幕典禮時表示， 感謝亞太各國與縣市政府的共襄盛舉， 以及民眾連續6年來對亞太文化日展現的熱情與支持， 並和大家相約「2018亞太文化日」再聚首。

▲外交部長李大維與行政院長賴清德與各國駐台機構於23日「亞太文化日」聯合揭幕

▲友邦國家表演

▲外交部國際青年大使攤位

▲民眾現場試穿韓服

▲民眾現場作印度Henna

▲台北市政府現場推廣旅遊

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▲馬紹爾群島攤位

▲台南市政府推廣府城觀光