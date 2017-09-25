中國選秀節目在台惹波 台灣大學譴責矮化

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國選秀節目「中國新歌聲」演唱會租用台大田徑場引發衝突及爭議。台大學生24日現身演唱會拉布條抗議，怒指廠商搭建舞台卻損壞場地、占用田徑場造成學生無法上體育課等，最新消息又指演唱會活動海報竟將台大校名矮化寫成「臺北市臺灣大學」。

台大學生會指台大田徑場為「中國新歌聲」演唱會封閉一周，且在上面搭建大型舞台，卻沒做好維護措施，導致跑道出現凹痕、草皮損毀，要求修復；另外也譴責校方於平日出借場地，影響學生權益。

部分台大學生24日串聯在演唱會現場抗議權益受損，部分獨派人士則抗議中國以統戰活動侵犯台灣主體權益，媒體報導有統派人士出手毆打台大學生，現場一陣混亂。活動開始3個多小時後約下午四點，主持人宣布，台大校方基於安全考量，決定立即終止活動。

台大主秘坦承學校場地租借思慮不周，引起學生不滿才爆發抗議，會檢討修訂相關辦法。台北市文化局表示，會協助校方向主辦單位要求損害校園場地之後續事宜。

中央社報導，台北市文化局長鍾永豐24日晚表示，對於主辦方在下午4時30分才宣布取消活動，造成後續場面混亂，深表遺憾。文化局副局長李麗珠表示，台北市與上海市自2010年、2014年互簽文化交流合作備忘錄及兩市藝術節交流合作備忘錄後，上海市從2015年起，已連續2年來台辦理中國新歌聲活動，為雙城論壇後續交流活動之一。