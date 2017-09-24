抗議台大出借操場辦「中國」音樂節　現場混亂宣布終止

台大將為舉辦全運會而斥資3700萬元修繕國際認證的田徑場，但校方卻將田徑場優先租借給中國選秀節目「中國新歌聲」活動，損毀操場引發爭議。

「中國好聲音」節目借用台大田徑場原預定今(24)天下午2時至8時在台大田徑場演出，因台大學生號召集結抗議，到舞台前拉起布條海報抗議，因現場過於混亂，還有抗議學生衝上舞台舉標語，主辦單位在4時40分許宣布：「因校方要求及安全因素，結束今天的演出」。

台大此次將操場借給「中國新歌聲－上海台北音樂節」活動，意外損毀操場，同時也犧牲師生的使用權，讓學生大感不滿，台大學生會於《臉書》在今(24日)號召到操場進行抗議，現場聚集台大學生及愛國同心會等成員，大家手拿大聲公、標語布條等干擾活動，隨後也在舞台前拉起白布條抗議，最後還拿標語布條高喊「還我操場」、「統戰活動退出校園」，最後讓主辦單位表示現場太過混亂，擔心安全問題，不得不終止活動。

而台大學生會認為，主辦單位並未做好維護操場的措施，導致跑道出現兩條凹痕、草皮也受到破壞，讓原本「國家級標準田徑場地」的台大田徑場遭破壞，之後無法再作為大型賽事的場地，喪失國際認證，且學生上課、校內球隊練習都受到影響，因此希望校方可以重視該問題。