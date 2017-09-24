特赦陳水扁　蔡英文：不要衍生紛擾　陳菊：給總統處理空間

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨全國黨代表大會下午在圓山飯店登場，特赦前總統陳水扁的提案，備受關注。

中時報導，​身兼黨主席的蔡英文總統，下午在民進黨全代會開幕致詞時「強硬」表示，「千萬不要衍生一些紛擾，我會嚴格地要求所有人，說到做到」。

她說，「今天的全代會上，我相信全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議。」

她強調，2018年的選舉就要到了，她要請大家嚴肅思考，「我們要以什麼樣的形象來面對台灣人民」。「是要以一個內部紛擾的政黨來面對台灣人民，還是以一個團結的政黨？是要以一個處處為台灣著想的政黨，還是要以一個只計較個別利益的政黨，來面對台灣人民？」

蔡總統表示，「台灣人民沒有欠民進黨，請所有的黨員同志記得這句話」。

中央社報導，總統蔡英文致詞時提及憲政體制改革，蔡總統說，「我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」。

此外高雄市長陳菊，在會前接受記者訪問時稱，她自己也參與特赦前總統陳水扁的連署，但總統蔡英文是全民總統，必須尊重憲政體制，應給總統適切、妥切的處理空間。

陳菊表示，全國黨代表對於特赦陳水扁的事情都很關心，代表民進黨對陳水扁的情感，這是好事。

而總統蔡英文拋出憲政體制改革，中央社引述前民進黨主席許信良上午表示，他不贊成修憲、更不贊成制憲；憲法修改門檻很高，動到修憲，爭議很大。

陳菊對此表示，不希望有任何的社會對立、不和諧，當然許信良的說法也是一個觀點。

前行政院長蘇貞昌接受記者訪問也說，應該特赦陳水扁，一位前總統關了那麼久、又有病，趕快終止紛爭，對社會也比較好，不過，這是總統的職權，還是要尊重，相信總統會有智慧做最圓滿的決定。