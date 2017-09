故宮越夜越精采！印度光明節活動璀璨登場

璀璨十月,國立故宮博物院北部院區10月7日特與印度台北協會合作舉辦「2017印度光明節」歡慶活動,內容結合印度特色攤位、印度民族和古典舞蹈音樂表演。另為響應「2017台北白晝之夜」,當日晚間同步推出「故宮×實境解謎遊戲」與「故宮×夜巡」兩項活動,歡迎民眾連假期間蒞臨故宮同歡共樂。

故宮表示,10月19日為印度一年一度的盛大燈節(即光明節,Deepawali)。為提前慶祝燈節與促進台印關係,故宮與印度台北協會10月7日於北部院區聯合舉辦「2017印度光明節活動」。自下午3時至7時,由在臺灣的印度朋友們及印度餐廳,於正館一樓戶外廣場設置各式特色人氣攤位,匯集印度服飾、文物、美食、手繪與紗麗體驗。另有五段精彩的印度歌舞串場表演,希望民眾透過行腳印度市集、觀賞印度歌舞,深切感受印度文化之美。當日晚間7時至9時接續於文會堂登場的是「迎向光明.印度古典樂舞」(Light: An Ensemble of Indian Classical Dance and Music),為觀眾帶來特以光明為題的印度古典舞蹈音樂。此場演出為免費觀賞,9月22至28日於本院官網開放100個名額線上報名;活動當天亦保留50個名額,提供民眾現場報名與候補。

另故宮為響應今年度「2017台北白晝之夜」,10 月7日同步推出神秘有趣的館舍串連活動。首先是延續暑假期間「故宮不思議事件簿」實境解謎迴響熱潮,當日晚間6時將挑戰500人同時進行大型實境解謎遊戲,期待帶給觀眾一場驚險刺激的冒險。晚上9時接續舉辦「故宮×夜巡」活動,出動 故宮最神祕的工作小組 — 故宮警犬組 演示爆裂物搜索。屆時參與民眾將化身為巡查員,在故宮警犬帶領下展開有趣的夜巡任務。而民眾在完成夜巡任務後,還可參加好禮抽獎活動。

前述相關活動詳情及報名資訊,請參閱本院官網最新消息,線上報名開放時間則自9月22日起至28日止。歡迎民眾與故宮臉書專頁粉絲於10月7日暢遊故宮北部院區,一同感受異國文化,探索神秘的深夜故宮。

「迎向光明.印度古典樂舞」表演藝術活動、故宮白晝之夜系列活動「故宮×夜巡」與「故宮×實境解謎遊戲」線上報名系統:https://signup.npm.edu.tw/(報名時間:106年9月22日10:00至9月28日22:00)