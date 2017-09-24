「藝術卡車秀台灣」海外首站演出　在馬國檳城吸引6500位觀眾

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）文化總會「2017藝術卡車秀台灣」首站演出，9月22、23日晚間，在馬來西亞檳城市政廳City Hall，以及威省Auto City接連登場，兩晚共吸引6500位觀眾到場，現場歡呼聲不斷，氣氛熱絡。

隨著藝術卡車這座移動城堡，一起前往檳城的四組表演團體，各自擁有不同風格、來自台灣不同區域，演出曲目除了國語、台語，全場更由台灣客家妹-陳明珠擔任主持人，展現台灣多元語言、文化的軟實力。

開場演出由九天民俗技藝團擇定良辰吉時、莊嚴肅穆的「點燃聖火」儀式揭開序幕，祈求演出順利。短短3分鐘，藝術卡車也配合燈光音效，在漫天煙霧中快速展開，變身舞台劇場，以一段絢麗的開台秀呈現在檳城觀眾面前。

九天民俗技藝團原為傳統廟會陣頭團體，隨著時代更迭強化藝術性、豐富表演層次與內容，在檳城也有了子團。

電音三太子。​中央社

九天民俗技藝團​。​中央社

這次也是九天台灣表演者跨海與檳城子團成員共同演出，帶來的三首曲目，包含氣勢磅礡的鼓藝表演《氣吞天下》、融合台灣神偶藝陣與電音樂曲的《電音三太子》、以及呈現台灣民間宗教文化「屏東王船平安祭」的《御天戰鼓》，以不同層次的聽覺編排效果，帶出排山倒海的氣勢。

在震撼十足的鼓藝演出後，帶著濃濃文青風、台灣新生代創作女歌手鄭宜農，以細膩的詞曲創作搭配溫暖嗓音，自彈自唱《止水之湖》、《路》、《冬眠》、《光》等自創歌曲，特別吸引檳城的年輕朋友。

歌手鄭宜農。​中央社

圖中為歌手嚴詠能。​​中央社

嚴詠能和打狗亂歌團，則是一個將傳統樂曲、廟口走唱、陣頭文化等，融合新世代街頭舞蹈的歌團。這次演出以「台灣民謠創作」為載體，加入多媒體動畫的輔助媒合，將台灣在地歌謠故事融入戲劇、廟口節慶的文化圖騰。

整段演出，由嚴詠能老師化身廟口月琴彈唱說書人開始，依序說唱一首首珍愛台灣土地的歌，曲風包含舞曲、月琴彈唱、鄉村搖滾、電音舞曲、溫暖民歌等，創意十足。

兩晚演出的壓軸是台語金曲歌王謝銘祐。他近年積極推廣台語與創作，而台語發音類似於馬來西亞的福建話，這次演出不僅在語言上與檳城相互連結，演唱《行》、《故鄉》、《月夜愁 》、《戀戀大員 》、《彼卡皮箱 》、《下晡的ワルツ》 (下午的華爾滋) 等多首歌曲，真摯的情感流露也讓檳城觀眾產生強大共鳴，23號演出結束，更加碼帶來安可曲，展現金曲歌王魅力。

台語金曲歌王謝銘祐。​中央社

檳城州議會議長劉子健表示，馬來西亞有許多文化與藝術資源，也正準備跟全世界進行交流，希望台、馬交流從今起能更加熱絡。

曹觀友行政議員說，檳城跟台灣有著奧妙的淵源，長期以來也一直都有藝術文化交流，藝術卡車秀就像個移動的小台灣，承載台灣風情走向世界各個角落，帶給檳城火花與激情。相信此次演出，會拉近檳城跟台灣間的藝術文化交流。​