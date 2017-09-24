德國大選登場 梅克爾料4連霸

(台灣英文新聞 / 國際組​ 綜合報導) 德國今天舉行全國大選，梅克爾（Angela Merkel）要挑戰四度連任總理大位，極右派政黨則會在睽違逾半世紀後，首次進入國會。



路透社報導，投票前的民調顯示，梅克爾所屬的保守派聯盟仍將是國會最大勢力，但政治版圖零碎，她籌組執政聯盟的難度，恐將比先前預料得高。



由於還有多達1/3德國人尚未決定投票意向，梅克爾和主要對手、中間偏左的社會民主黨（Social Democrats, SPD）候選人舒爾茲（Martin Schulz），昨天都敦促選民出來投票，他們都擔心低投票率會讓較小的政黨漁翁得利，特別是德國另類選擇黨（AfD）。



INSA昨天公布的民調顯示，梅克爾的保守派聯盟支持率節節下滑，下跌了兩個百分點，來到34%。社會民主黨（SPD）則跌了一個百分點，來到21%。



反移民的德國另類選擇黨民調則上揚了兩個百分點，來到13%。根據這個民調，德國另類選擇黨將首次進入國會，成為國會三大黨。



梅克爾若真的贏得第四任期，就將加入她的導師、統一德國的柯爾（Helmut Kohl），以及在第二次世界大戰後領導德國重生的艾德諾（Konrad Adenauer），成為二戰後贏得四任任期的總理。



德國另類選擇黨若進入國會，則將揭開德國政治新紀元，未來將看到更嘈雜的辯論，戰後奠基在共識基礎上的穩定局勢也將不復見。