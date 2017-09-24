靈感取自天然美景 維多麗亞酒店中秋月餅翩然換秋裝

古典與創意風格兼具的維多麗亞酒店，有著典雅、浪漫的英式戶外花園，綠樹環繞、碧草如茵；今年中秋佳節特別以此為題推出兩款月餅禮盒－以『浪漫秋日花園』為設計基調的『花月館藏月餅禮盒』(NT$ 880元/4入)：保有傳統經典「豆沙蛋黃」、「棗泥核桃蛋黃」口味外，更將茶香四溢的「美人茶鳳梨」、香氣芬芳的「柿子芒果」等創意口味結合低脂輕糖、口感極佳的桃山餅皮，呈現出風味獨具的特色月餅！四款口味除皆富台灣在地特色外，內餡更特別選用台灣在地新鮮水果、食材入餡，層層堆疊出不同於以往中式傳統月餅的細膩口感，傳統月餅搭配桃山繽紛餅皮，除了完美詮釋維多麗亞酒店經典浪漫特色，加上鮮豔繽紛的花朵外盒，更讓沉重的秋冬時節顯得活力十足！

另一款『星空珍饌月餅禮盒』(NT$980元/6入)，則是以西洋鬼才畫家「梵谷」經典名作「星夜」為發想，融合維多麗亞酒店經典英式鐘樓形象，讓中秋送禮優美典雅，不失大方，禮盒搭配豆沙蛋黃、棗泥核桃、柿子芒果、芝麻堅果、五仁金腿、香菇滷肉等6款傳統與創意口味的經典珍饌月餅，清香誘人，令人難以忘懷。即日起接受預購，8月31日前付款可享85折早鳥優惠；大宗訂購另有折扣。(數量有限，售完為止)

＊花月館藏月餅禮盒 (四入) 每盒 NT$880

經典月餅融合傳統與創意口味，內餡選用台灣在地新鮮水果入餡，獨一無二的禮盒包裝，完美結合維多麗亞酒店充滿浪漫氛圍的英式花園形象，讓您送禮更顯典雅大方。

口味：豆沙蛋黃、棗泥核桃蛋黃、柿子芒果、美人茶鳳梨

＊星空珍饌月餅禮盒 (六入) NT$980

以維多麗亞酒店最為知名、經典的英式鐘樓為題，並以西洋著名畫家「梵谷」經典名作「星夜」為發想，融合傳統、藝術、創意風格的經典月餅，讓您的思念，跨越星空，緊緊聯繫。

口味：棗泥核桃、豆沙蛋黃、柿子芒果、芝麻堅果、伍仁金腿、香菇滷肉