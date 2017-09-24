民進黨全代會登場 總統：黨應思考帶台灣走出困境

民進黨全代會今（24）日登場，總統蔡英文致詞時將提到，「全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議」，人民想看到的是，民進黨在認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境。

民主進步黨下午將回創黨之地台北圓山飯店舉行全國黨代表大會，全代會將通過2018年地方選舉提名的方式，其中受矚目的就是「柯文哲條款」，部分黨代表提案要自推台北市長人選以及是否特赦前總統陳水扁，也備受關注。

兼任民進黨主席的蔡總統將發表談話；據知情人士透露，蔡總統致詞時，將向前副總統呂秀蓮等黨內前輩致上最高敬意，永遠記得「清廉勤政愛鄉土」的創黨初衷。

蔡總統將提到，「民進黨是一個有重量的政黨，它的重量來自於各位無私的奉獻，來自於各位年輕的時候，冒著失去生命的危險，衝撞體制，一次又一次投入台灣民主化的運動」；黨內先進們一生努力，就是希望「為台灣打造一個能做到『清廉勤政愛鄉土』這7個字的政黨」。

蔡總統將細數，執政團隊正陸續完成許多過去歷任政府都做不到的改革。例如年金改革、社會住宅、長照的推動、原住民族的轉型正義、不當黨產的處理。日前也開始國家基礎建設更新工作，「讓台灣的子子孫孫，能夠活在一個更有品質的生活環境當中」。

知情人士指出，國家往正確方向前進，總體經濟正在變好。

蔡總統將提到，執政以來的這一年，各項總體經濟指標持續上修。「經濟成長的幅度超越了過去的預測。股市萬點超過100天，打破歷史紀錄。」同時，政府宣布對軍公教加薪之後，工商界也紛紛跟進。「正向的循環正在展開，經濟成長的成果，我們會讓民眾感覺到，這樣子的成長才有意義。」

蔡總統並將感謝行政院長賴清德的承擔；賴清德的「做實事」內閣，已經展現行動力。謝謝他願意承擔，「新閣揆、新局面，民進黨所率領的執政團隊一定會站在既有的基礎上，精進求精，奮鬥不懈。」

另外，蔡總統也將強調，「全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議。全國人民想看到的是，民進黨人今天聚在一起，有在認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境。」

蔡總統將分析當前台灣面對的4大變化，包括：一、世界的變化：多元的國際情勢取代了兩極化的世界格局。「民進黨必須跳脫舊框架，重新審視台灣在世界以及地緣政治之中的戰略定位」。

第2是中國的變化，蔡總統將提到，中國崛起是包括台灣在內所有國家必須謹慎面對的趨勢，「我們必須在堅持台灣主體意識及人民主權的不變原則下，尋找和對岸互動的新模式。」

第3是世界經濟發展模式的變化，蔡總統將指出，在全球化與科技不斷推陳出新的情況下，台灣的產業、經濟、財政以及勞動政策如何與時俱進，讓勞資雙方形成雙贏的正向關係，民進黨必須找出新的答案。

第4則是台灣社會的變化，台灣的社會力和公民社會正蓬勃發展。如何替台灣整合出前進的步伐？「如何在理論和實際之間，維持平衡，讓社會繼續前進？這些是當前的民進黨必須釐清的課題。」

最後，蔡總統將重申，執政不是理所當然，黨必須更加團結，才能達成人民的期待。她將呼籲黨內「不要做一個活在過去的政黨，要做一個勇於承擔台灣未來的政黨」；全代會回到創黨之地圓山飯店舉行，象徵大家必須回到初心。民進黨可以從2008的谷底重返執政，就是因為大家團結，「現在執政了，更應該團結」。