〈時評〉雙城論壇後的藝文合作 成為中國統戰的平台？！

2017年7月2日，中華民國台北市首都市長柯文哲，興高采烈率團到中國上海市參加「雙城論壇」，期間，上海市長致詞時是這麼說的：「兩岸同胞是一家人，是不可分割的命運共同體。」，其主要意思不需言喻，就是「統戰」。

在這個【台北上海雙城論壇】中，台北市政府與上海市政府簽訂藝文合作備忘錄，為後續舉辦文化藝術交流鋪陳法源依據。

前兩天，柯文哲市長在台北市議會備詢時指稱，國安會事先曾派人取得雙城論壇演講稿，但是總統府發言人林鶴明表示，國安會從未事先取得柯文哲今年7月2日於上海舉辦的雙城論壇演講稿稿件。因為「台灣是民主國家，民選首長向選民負責，個人意見的表述，從來也不必經過任何單位的管制與核可，希望外界勿以訛傳訛。」

台灣民眾至此，還真有羅生門之甲乙雙方「各說各話」之感。

昨天，台灣師範大學教授范世平在其臉書(FB)發文形容，柯文哲是習近平的「天菜」；他分析認為中共當局注意到柯文哲可能會是台灣的明日之星，因此以促成「雙城論壇」的順利召開來與柯文哲就「九二共識」問題磨合共識。

然而，在雙城論壇文合作備忘錄的法源依據下，台北市政府文化局、台灣大學體育室竟然在學生上課期間將田徑場封閉一週，犧牲台灣大學校內各式球隊練習、學生體育課程無法使用田徑場，影響師生活動及嚴重侵害師生權益，而促成並配合舉辦中國商業節目「中國新歌聲——上海台北音樂節」大型演唱會。

台師大教授范世平認為，柯文哲市長之所以願意說「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」這些對岸想聽的話，是因為他想藉「兩岸牌」獲得政治高度，有利於日後角逐總統大位。

而最近有消息指稱明年「雙城論壇」可能不辦了?! 是

．柯市長認為他參加「雙城論壇」，希望成為兩岸關係的橋樑，卻招致漫罵，那明年乾脆就不辦了； 或是

．柯市長將「雙城論壇」視為政治工具，對其有利時就辦，不利時就取消。

我們常由社會新聞中知道，有許多社會菁英的醫生與大學教授受騙受害；但是我們堅信2014年贏得台北市長大選寶座的醫生教授之政治人物的柯文哲，將不會懵懂地受中共操弄而傷害台北市民、台灣人民。

此外，我們相信這場包裝著糖衣式的娛樂性節目大型活動，將會成為統戰工具，在台灣及中國都將有許多有心人士及媒體，大量用之炒作統戰議題。