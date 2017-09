「星光計畫」生變？ 新加坡媒體分析：短期內不會發生

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)中星關係陷入低潮之際,中國外交部9月15日突然證實李顯龍將訪問中國的消息。李顯龍此行不但突然,接待規模之高也出乎外界預料。中國官媒將此詮釋為「中星關係下滑嚴重,但其他東南亞國家與中國的全面合作則突飛猛進,新加坡再不轉彎,就可能被一帶一路潮流甩下」。

李顯龍返國後,中國官媒《環球時報》23日刊出一篇社評,標題為「新台之間的『星光計劃』該畫句號了」。文中指出「北京在很長時間裡容忍了『星光計劃』,有過去的歷史原因。但該計劃明顯名不正言不順,執行下去越來越困難是大勢所趨」。

又稱如今「蔡英文當局拒絕承認九二共識、兩岸關係不斷倒退,新加坡這兩年的對華關係也嚴重趨冷,星光計劃變得很扎眼」。

儘管中星關係回暖,但新加坡有媒體分析,基於新加坡的政治與國安顧慮,星光計畫仍有相當的重要性,短期之內不太可能中止。這篇英文文章的標題是Will Starlight training in Taiwan be affected due to warmer S’pore-China defence ties?

文中引述新加坡前外長賈古瑪(S. Jayakumar)曾在他回顧外交生涯的著作中指出:中國多次表示願意提供訓練設施,希望新加坡軍隊停止到台灣受訓,但星國遲遲不願接受,就是擔心鄰國有負面的反應。此外星光計畫,也可能成為兩岸變幻莫測情勢下的受害者。

這家網路媒體的文章在結語中指出,去年11月9輛參與星光計畫的坦克車,由台灣轉運香港時遭扣押的事件,已經讓新加坡「有所體會」。九輛坦克「雖然在最後歸還了新加坡,但直到今年1月30日,才真正回到新加坡的國門」。