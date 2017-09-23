陸振翮主任：台灣應建構國家級周產期醫療網

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 台北榮民總醫院醫師陸振翮主任表示，WHO的專家是不可以來台灣，所以無法將許多知識告訴我們，更不能跑來協助我們。台灣根本不知道其他國家是如何施行「確保孕婦安全生產」工作，只能等看報告書。雖然，台灣在先進的醫學上沒有困難，但在政策性的公共衛生安全上卻沒有辦法像其他WHO會員一樣可以自由交流，這就是台灣的困境。

少子化問題持續攀升，兒童健康聯盟、國家衛生研究院、臺灣兒科醫學會、台灣大學兒少暨家庭研究中心今(23)日聯合舉辦「2017兒童健康聯盟年會暨學術研討會」，邀請相關政要及專家學者就「我國少子化之總體對策－建構友善而付得起的兒童養育、健康照顧及教育」的主題進行交流。

陸主任表示，政府除了要重視台灣周產期的緊急醫療網的設立，更呼籲有關單位要借鏡歐洲施行的Making Pregnancy Safer (MPS)，亦就是如何確保孕婦安全生產、並建議參考2009年WHO的重要文獻及全球有關如何讓懷孕更安全的政策資料、及參考目前歐洲53國正施行MPS的政策與成果。

陸主任說明，WHO有很多知識是不能告訴我們的，因為他們不能來台灣只因我們不能參加WHO所以這就是台灣的困境。無論是在國家或是公共衛生安全上，我們都有困難，而這個困難是在政策性上，因為我們無法知道其他國家是如何作的，又我們是如何作的，我們無從和其他國家比較。因為，我們連會場都進不去更無法讓政府與政府間進行交流。

陸主任接著說，MPS的工作是要建立完善的資料庫與資源，並在自己現行的衛生基礎上開始推行，亦就是在自己的基礎上去整合相關資源提高層級，落實MPS網絡，因為無論是在歐洲還是在台灣，婦幼的聲音都很小所以才要參考文獻去施行國家應作的事情，而其最終目的就是要所有的婦女都能生產的安全。

根據國家衛生研究院第378期電子報，2000年WHO提出了確保孕婦安全的倡議，以加強對於安全孕產的努力，目前WHO已成立確保孕婦安全的部門（Department of Making Pregnancy Safer, MPS），該倡議乃以協助各國加強其衛生系統為目的，重點在於以實證為基礎的介入，目標為瞭解產婦和新生兒死亡率及發病率的主要原因。該報進一步指出，MPS認為與個人、家庭和社區共同合作以改善孕產婦和新生兒健康是確保懷孕、分娩和產後期間等整個持續照顧的關鍵環節。

‧ 以下影片為台北榮民總智院醫師陸振翮主任分享MPS的重要性：

‧ 簡介：陸振翮主任

現任：台北榮總兒醫部一般兒科主任

學歷：國防醫學院醫學系、德國波昂大學醫學博士

經歷：德國波昂大學兒童醫院住院醫師、博士後研究、兒童心臟科第一助手醫師、台北榮總兒醫部兒童心臟科主治醫師，陽明大學副教授、國防醫學院臨床教授、新生兒加護病房主任、兒童心臟科主任。